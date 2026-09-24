Lorena Romera 24 SEP 2026 - 10:41h.

La hija de Jesulín de Ubrique se pronuncia tras conocer que Belén Esteban dará una entrevista en Telecinco

Juls Janeiro responde a Belén Esteban: "Me estoy callando más de lo que debería"

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El regreso de Belén Esteban a Telecinco ya está generando las primeras reacciones. La más esperada, la de Juls Janeiro, que ha ofrecido a los medios unas declaraciones de lo más contundentes. Este viernes 25 de septiembre, 'La Patrona', como le gusta que le llamen, reaparecerá en televisión para conceder una esperada entrevista en '¡De Viernes!'. Una reaparición en la que abordará todos los frentes abiertos en los que se ha visto inmersa.

La expectación es máxima y, como era de esperar, la prensa no ha tardado en localizar a la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, que ha respondido a las preguntas de forma tajante. Al ser preguntada por si siente temor ante lo que Belén Esteban pueda decir durante su intervención, Julia Janeiro lo ha zanjado de inmediato: "Yo no tengo miedo, de verdad. No vivo con miedo, nunca he vivido con miedo y no... No tengo miedo para nada".

A pesar de la insistencia por saber si seguirá la entrevista, la influencer ha dejado claro que no verá el programa: "Yo la tele no la veo, ya lo sabéis". De hecho, ha intentado desviar la atención hacia temas de actualidad social para evitar pronunciarse sobre la de Paracuellos: "¿Podemos hablar de otra cosa que no sea esta señora? Porfa. Hay muchos problemas hoy en día como para hablar de Belén Esteban, como el desahuciado a una mujer de 87 años o lo de Ceuta".

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El posible salto a la televisión de Juls Janeiro

Respecto a si se plantea sentarse en un plató de televisión para tener un cara a cara con la ganadora de 'GH VIP' o conceder una exclusiva en el futuro, la hija del torero se ha mostrado cauta sobre sus próximos pasos: "Yo me veo trabajando ahora mismo, que es lo que estoy haciendo. ¿Descartarlo? Ah, no lo sé, Dios dirá".