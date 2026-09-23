Lorena Romera 23 SEP 2026 - 17:25h.

El futbolista ha comunicado una amarga noticia y la exconcusante de 'Supervivientes All Stars' ha reaccionado

Adara Molinero y Vicente Romero celebran un importante avance en su tratamiento de fertilidad

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Vicente Romero se ha visto obligado a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. El deportista atraviesa un delicado momento personal después de sufrir un percance de salud que le ha obligado a replantearse por completo su futuro profesional. Tras hacer pública la noticia, Adara Molinero ha reaccionado y le ha mandado un mensaje público a través de Instagram.

El deportista ha hecho saltar todas las alarmas al compartir una imagen desde la cama del hospital, con la pierna completamente vendada e inmovilizada. En ella confirmaba la noticia: una severa lesión de rodilla le ha forzado a poner fin a su carrera como futbolista profesional: "Hace unos días sufrí una grave lesión que me obliga a parar y que, después de darle muchas vueltas, me ha hecho tomar la decisión de poner fin a mi etapa como futbolista".

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A pesar de decir adiós a los terrenos de juego tras dos décadas dedicadas al balón, el canario aclara que no se alejará del todo del deporte: "No me despido del fútbol, simplemente cambia mi lugar dentro de él". Su objetivo ahora es seguir vinculado al fútbol desde los banquillos, "ayudando a otros futbolistas a crecer". Como era de esperar, la reacción de Adara Molinero no ha tardado en llegar.

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En la publicación donde Vicente Romero ha anunciado su retirada, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' le ha escrito un precioso mensaje de aliento: "Esos 20 años no te los ha regalado nadie, son fruto de muchísimo sacrificio, esfuerzo, constancia y, sobre todo, de tu amor por el fútbol. Estoy segura de que todo eso que te ha traígo hasta aquí también te va a llevar muy lejos en esta nueva etapa".

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Para la madrileña, la clave del éxito de su chico siempre ha sido su "forma de ser, las ganas y la pasión" que tiene por todo lo que hace. "Sé que vas a conseguir todo lo que te propongas. Yo voy a estar a tu lado en este nuevo camino, en los momentos bonitos y también cuando las cosas se pongan difíciles. Creo en ti y en todo lo que está por venir", le dice a su pareja públicamente.

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"Te amo muchísimo y estoy muy orgullosa de ti. Ahora toca seguir cumpliendo sueños, pero de otra manera", concluye la creadora de contenido, que también se ha disculpado con sus seguidores por su ausencia estos días en redes sociales. Y es que, tal y como ha explicado, ha estado centrada en le lesión y en la recuperación de su pareja: "He estado desaparecida porque este bombón me necesitaba".