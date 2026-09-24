Lorena Romera 24 SEP 2026 - 09:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su relación de pareja tras la dura pérdida de sus mellizos

Steisy pierde al segundo bebé que esperaba junto a Pablo Pisa: "Llevaba semanas sin latido"

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Patricia Steisy se ha sincerado sobre el punto en el que está su relación con Pablo Pisa tras sufrir la pérdida de los mellizos que esperaba. Coincidiendo con la celebración de su 36º cumpleaños, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores cómo se encuentra tras pasar por esta complicada etapa.

La que fuera también tronista de 'MyHyV' ha calificado el mes de septiembre como una auténtica "montaña rusa", recordando lo duro que fue perder a sus bebés. Sin embargo, la de Granada ha asegurado sentirse de nuevo "megafeliz" y pletórica. En este proceso de recuperación, su pareja ha tenido un papel fundamental, a quien define de forma cariñosa como "el mejor garbanzo del mundo".

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Unos stories en los que la creadora de contenido ha aprovechado para despejar cualquier duda sobre su noviazgo, confirmando que su relación con Pablo "va viento en popa". Y es que, a pesar de la dura pérdida, la andaluza ha reconocido que se encuentra en un momento optimista: se siente guapa, en un gran momento laboral y está volcada con su hija pequeña, a quien asegura que es "para comérsela".

"La vida es muy bonita, aunque hay momentos en los que quieres desaparecer... Luego me acuerdo de que me lo paso bien hasta en una charca y se me pasa", señala. Prueba de todo esto ha sido la fiesta de cumpleaños que ha tenido por su 36 cumpleaños, a cargo de Pablo Pisa. De primeras, la celebración arrancó con un detalle muy especial: un desayuno que "mandó preparar" exclusivamente para ella y para su gran día.

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Una escena de película en la que también estuvo presente su hija, quien acabó robándole el protagonismo soplando las velas de la tarta "unas 48 veces", según ha contado la propia Steisy. Los regalos que le tenía preparados el arquitecto tampoco dejaron indiferente a la influencer. Pablo la sorprendió con una pluma estilográfica de firma y un deslumbrante conjunto de bolso y zapatos de brillo de Jimmy Choo.

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"Se ha pasado el juego... Se le ha ido totalmente la cabeza", ha expresado la exconcursante de 'Supervivientes' al ver unos regalos de tanto nivel. Y aquí no acababa todo. La jornada de cumpleaños continuó fuera de casa con una comida romántica a solas en Lhumbre, el primer restaurante que conoció en la localidad de Bece. Tras el almuerzo, la pareja regresó a casa para disfrutar de una tarde de piscina.

Para cerrar el día, ya con la pequeña Athenea dormida, la pareja volvió a quedarse a solas para ver una serie en el salón. Momento en el que el Pablo Pisa "se quedó dormido, agotado" tras un día lleno de preparativos para devolverle la sonrisa a la influencer tras la pérdida de sus mellizos.