Naomi Campbell revoluciona a los 56 la Semana de la Moda de Milán con un look de infarto

La modelo sorprendió en el exclusivo club Twiga con un espectacular diseño de Alta Costura de Rahul Mishra

La desconocida faceta como DJ de Naomi Campbell en Madrid

Compartir







En los 90 bastaba con que Naomi Campbell apareciera en una pasarela para que todas las miradas se dirigieran hacia ella. La llamaban la diosa de ébano, un sobrenombre que acompañó a la modelo británica durante la era en que cambió para siempre la historia de las pasarelas. A sus 56 años, Campbell sigue haciendo honor a aquel título. Y lo acaba de demostrar en Milán con uno de esos estilismos que no pasan inadvertidos.

La Semana de la Moda de Milán ha vuelto a tener una de sus imágenes más poderosas en Naomi Campbell. La modelo apareció la noche del 23 de septiembre para asistir a una fiesta en el club Twiga y, además de ejercer como DJ, convirtió su llegada en un auténtico momento de moda gracias a un espectacular diseño de Alta Costura de Rahul Mishra perteneciente a su colección otoño-invierno 2026/27.

El vestido, exuberante de por sí, adquiría otra dimensión en la percha de Campbell. La parte superior presentaba un escote redondeado y muy pronunciado, en forma de U, acompañado de generosas aberturas laterales que dejaban buena parte de la piel al descubierto. El cuerpo estaba trabajado con lentejuelas y abalorios dorados, mientras que la falda caía larga y fluida en un sofisticado tono bronce, confeccionada en seda.

El resultado mezclaba sensualidad y artesanía sin necesidad de añadir demasiados elementos. M;ishra se inspiró para esta colección en las esculturas y el patrimonio artístico de la India, trasladando a la Alta Costura la riqueza ornamental de las figuras y relieves de su tradición.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Melena rubia y gafas XL

Pero tampoco pasó desapercibida la larga melena rubia que la modelo luce últimamente, un cambio llamativo después de décadas llevando el cabello oscuro como una de sus señas de identidad. El nuevo tono conserva las raíces oscuras y se ilumina progresivamente hacia un rubio de matices miel.

Y para rematar el look eligió unas gafas de sol XL de silueta envolvente, casi como una pantalla, que contrastaban con la delicadeza de la seda y añadían un punto futurista al conjunto. El accesorio, lejos de restar protagonismo al vestido, reforzaba ese aire de estrella inalcanzable que Campbell domina como pocas.

Antes, un impecable total black

Previamente Naomi había demostrado que su capacidad para impactar no depende necesariamente de los brillos ni de los grandes escotes. En la Vogue World 2026, celebrada el día anterior en la espectacular Galleria Vittorio Emanuele II, apostó por una estética completamente diferente y recurrió al negro de pies a cabeza.

Su elección fue un conjunto de Matières Fécales de primavera-verano 2026, compuesto por una chaqueta de cuello barco y una falda midi. El acabado deshilachado en los bajos, las mangas y el escote aportaba textura a un estilismo que, pese a ser completamente negro, estaba muy lejos de resultar convencional.

Las grandes gafas de sol volvieron a formar parte de la ecuación. Y, sobre todo, apareció de nuevo la nueva melena rubia que ya había empezado a insinuar en sus apariciones previas. A los 56 años, la pasarela puede haber cambiado de generación, de códigos y de protagonistas. Pero cuando ella aparece, todavía consigue que todo el mundo vuelva la cabeza.