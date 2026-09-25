El posado de Claudia Schiffer en bikini a sus 56 años

Redacción Uppers 25 SEP 2026 - 20:23h.

Claudia Schiffer ha impresionado a todos sus seguidores publicando unas impresionantes imágenes en redes sociales

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Claudia Schiffer no deja de sorprender incluso a su hija, Stella Banderas, que en sus últimas fotografías publicadas no dudó en comentar lo “ideal” que estaba su madre. Y su todavía increíble figura la ha querido compartir con todos sus seguidores enseñando sus últimas vacaciones en Grecia.

La modelo alemana sigue siendo todo un icono de la industria de la moda que mantiene su nombre como una marca de alta elegancia. Este pasado 25 de agosto cumplió nada más y nada menos y ha querido enseñar a todos a través de redes sociales que para ella, el tiempo parece no pasar. Por eso, ha querido alargar este verano y disfrutar de unas vacaciones a finales de septiembre en Grecia.

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“Un verano eterno”, escribía la supermodelo de pie de foto en estas fotografías. Y la alemana este verano se volvía a convertir en tendencia gracias a un peinado con el que apareció en Londres- Se trata del rizo “surfero”, un tipo de onda que se ha puesto muy de moda este ultimo verano. Es un peinado algo más informal que unos tirabuzones, pero que Claudia Schiffer ha dejado claro que también va de la mano con la elegancia.

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Las fotografías que han impresionado en redes sociales

En otras fotografías aparecía en la que ha debido ser su casa de estas vacaciones con un vestido también muy a la moda con un vestido blanco de lunares rojo, un posible guiño también a la moda flamenca que tanto representa a nuestro país. Además, que quiso enseñarlo con todos sus perfiles, pero para ella no es un problema, sino que ha querido subir cada uno de ellos para que todos sus seguidores viesen el bonito vestido.

El resto de las fotografías son de algunas de las comidas que ha disfrutado en sus vacaciones, como unas sardinas a la brasa y animales o decoraciones que han impresionado a la modelo.

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Además, hace apenas unos minutos ha publicado otras fotografías con un bikini distinto, pero el mismo cuerpazo que en sus anteriores fotografías. En la misma villa, la supermodelo posa casi disimulando, frente a la cámara. Y el resto de sus fotografías no tienen nada que envidiar: outfits impresionantes, paisajes de revista y unas imágenes muy cuidadas.