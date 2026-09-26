La española ha optado por un vestido con un mantón a juego de color naranja y el actor con un traje sin chaqueta

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Brad Pitt e Inés de Ramón han acudido este sábado por sorpresa a un bautizo celebrado en la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid. Según informa 'Hola!', la pareja ha salido del evento agarrados del brazo y mostrando una gran complicidad.

La española ha optado por un vestido con un mantón a juego de color naranja, estrenando así el otoño, mientras que el intérprete ha optado por un traje sin chaqueta de camisa blanca. Es la primera vez que la pareja es vista en la capital, aunque no es su primera aparición en España.

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El estadounidense no pisaba Donosti desde 2009

La sorprendente aparición de la pareja se produce unos días después de que Brad Pitt se diese un baño de masas en el Festival de San Sebastián. El actor y su pareja acudieron para presentar la última película del intérprete: 'En el corazón de la bestia'. El actor estuvo media hora haciéndose fotos y saludando al público que acudió a los alrededores del hotel en el que se alojaba. El estadounidense no pisaba Donosti desde 2009, cuando visitó el Kursaal para presentar 'Malditos Bastardos', la cinta dirigida por Quentin Tarantino.

Las escapadas de Brad Pitt a España cada vez son más frecuentes junto con la empresaria de 33 años, con quien mantiene una relación desde 2022. El actor confesó que está "totalmente abierto" a trabajar en el cine español y reconoció que le "encantaría" volver a coincidir en un rodaje con Penélope Cruz y Javier Bardem, con quienes mantiene una gran amistad. Hace unos meses vimos a los tres actores compartiendo confidencias y risas en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

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La primera vez que la pareja fue vista en público

La primera vez que vimos juntos a Brad Pitt a Inés de Ramon fue en un concierto de U2 en Los Ángeles en el año 2022. Al parecer, la ejecutiva de origen español y el actor de Troya y Seven se conocieron por amigos en común. Al principio, ambos fueron muy discretos con su relación pero después, poco a poco, empezaron a dejarse ver en público.

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En septiembre de 2024, la pareja hizo su debut en la alfombra roja del Festival de Venecia, donde Brad presentaba 'Wolfs'. "Brad está agradecido de que a Inés le guste viajar y pueda acompañarlo en el trabajo", dijo una persona cercana a la pareja. "Se apoyan mutuamente en sus carreras. Valoran el equilibrio que han encontrado", añadió. Sea donde sea, los dos han dejado claro que hay admiración y un gran amor entre ambos.