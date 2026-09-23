El actor ha destacado su gusto por la gastronomía de San Sebastián y el arte de Chillida

San Sebastián se viste de gala en el arranque de su Festival con estrellas como Naomi Watts y Orlando Bloom

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El carisma y la cercanía de Brad Pitt durante su visita al Festival de San Sebastián han revolucionado a la ciudad causando emoción entre sus admiradores. Es la primera vez que el actor visita la ciudad costera en 17 años y su presencia no ha pasado desapercibida para los cientos de fans que se acercado a la estrella para conseguir un autógrafo o una foto con él.

El protagonista de la película 'En el corazón de la bestia' ha visitado el reconocido Festival de San Sebastián en el que ha presentado el nuevo largometraje del que también es productor. Sin embargo, Brad Pitt ha aprovechado su visita no solo para presentar el filme y acercarse a sus fans, sino que también ha encontrado tiempo para disfrutar de la capital de Gipúzcoa."Es una ciudad tan bonita, es maravilloso estar aquí de vuelta, ver el mar, ver arte, a Chillida que es uno de mis escultores favoritos y además se come muy bien", ha destacado el actor.

Casi dos décadas después Brad Pitt ha vuelto a San Sebastián

Desde que presentó 'Malditos Bastardos', Brad Pitt no había vuelto a visitar San Sebastián y en esta última visita se ha abierto con las cámaras para transmitir que "la soledad es muy importante, es en esa tranquilidad y esa paz donde lo ves todo más claro y tienes la sensación de algo más grande en tu interior es mi experiencia y por eso lo valoro mucho".

Con gafas, gorra hacia atrás y chupa vaquera, Brad Pitt volvió loco a todo el mundo durante su visita al Peine del Viento como un turista más. "Es ese hombre que rejuvenece con el tiempo" ha mencionado la periodista Ruth Méndez que ha podido intercambiar algunas palabras con el actor. También ha añadido que Brad Pitt "se siente más seguro y tranquilo de sí mismo que nunca".

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Finalmente, su visita a dejado algunos encuentros únicos como el momento en el que un corredor se ha cruzado a Brad Pitt durante su entrenamiento cuando este caminaba por el paseo marítimo.