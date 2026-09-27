Fiesta 27 SEP 2026 - 16:23h.

Brad Pitt asegura no acordarse de Makoke y ella se pronuncia en 'Fiesta': ¿Está dolida por haberla negado?

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Durante años, Makoke ha asegurado que, en el pasado, mantuvo un romance con Brad Pitt. Es más, no fue una cosa de una sola noche, pues la colaboradora ha llegado a decir que mantuvieron una relación de un fin de semana y que fue ella quien decidió cortar. Makoke describía al actor hollywoodiense como "una persona encantadora, maravillosa y, sobre todo, un caballero", pero quizás también tenga mala memoria, pues ha asegurado recientemente que ¡no se acuerda de ella!

El hecho en sí ha tenido lugar esta misma semana, cuando el equipo de 'El verano se mueve' ha coincidido con el actor, que ha visitado España para presentar su nueva película, 'En el corazón de la bestia'. Allí, el reportero del programa presentado por Ion Aramendi le preguntó a Brad Pitt por Makoke y él dijo no saber de quién le estaba hablando. Y es que, a pesar de que Makoke, durante todos estos años, haya dado detalles de su romance con el actor, él no parece acordarse de ella.

Makoke reacciona al desplante de Brad Pitt

Año 1997. Mes de noviembre. Brad Pitt cayó rendido a los encantos de Makoke (según la versión que ella siempre ha defendido). Se conocieron en una cena que se organizó tras el estreno de una de sus películas. Le pidieron que se sentara en la misma mesa y, más tarde, en la discoteca, alguien le dijo que Brad Pitt estaba interesado en ella. "De las primeras cosas que me dijo es que no sabía que las rubias bailaban flamenco", recordó en su día Makoke cuando desveló este capítulo de su vida. Otras de las cosas que siempre ha dicho de él es que nunca le llegó a gustar y que, por eso, rompió con él.

Ahora, tras el desplante de Brad Pitt, que ha negado públicamente a Makoke, la colaboradora se pronuncia en 'Fiesta'. ¿Cómo reaccionará al desplante del actor? ¿Cómo se siente tras haber sido negada por la estrella internacional? Sus compañeros advierten verla entre nerviosa y enfadada, pero ella prefiere echar balones fuera y tomárselo con humor: "No entendéis nada, Emma. Es un tema que pasó hace treinta años. Fue un romance súper efímero y ya está. Yo, ahora mismo, estoy casada y no viene a cuento. Todo tiene una explicación".

"Hay un motivo que, a lo mejor, no sabéis, es que yo, cuando me presento, como mi nombre es muy complicado, me dijo 'cómo te llamas' y yo le dije 'María', porque me llamo María José. Y te soy sincera, yo he tenido relaciones con gente en el instituto que no recuerdo cómo se llaman. Imagino que él habrá tenido muchas chicas en su vida. Hizo la gira de la película '7 años en el Tíbet' por todo el mundo y si se tiene que acordar de todas...", es parte de la reacción de Makoke al respecto.