Fiesta 26 SEP 2026 - 16:45h.

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Belén Esteban se pronuncio anoche en '¡De viernes!' sobre todas sus polémicas con la familia Janeiro. Una guerra que ya dura 27 años y que se reavivó cuando este verano Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, salió de su anonimato con fuertes declaraciones frente a la prensa sobre la madre de su hermana, a la que se refirió como un "meme televisivo". Ahora, tras la entrevista de Belén, conocemos en 'Fiesta' la inesperada decisión del torero y su mujer María José Campanario.

Con la autorización y el completo apoyo de su hija, quien envió un comunicado al programa en el que daba el permiso a su madre para hablar sobre ella públicamente para "defender la verdad". Belén Esteban se sinceró como nunca sobre su relación con Jesulín de Ubrique y la ausencia de este en la vida de Andrea: "Hace dos años que no la felicita el cumpleaños", aseguró.

Muy dolida, por las diferencias que sufrió su hija respecto al resto de los hijos de Jesulín de Ubrique, especialmente Julia, la televisiva desveló algunos de los episodios sobre el calvario que vivió Andrea en Ambiciones, la emblemática finca del torero: "Unas navidades, a Julia le puso un vestido precioso y a mi hija un chándal. Se sentía desplazada". También, la colaboradora de televisión confesó que Jesulín le fue infiel con la decoradora del bautizo de su hija.

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La inesperada decisión de Jesulín y Campanario

Esta tarde, los colaboradores del programa de Emma García han repasado la explosiva entrevista de Belén Esteban, comentando algunas de las declaraciones más polémicas de esta sobre Jesulín de Ubrique, al que se refirió en todo momento como 'el hombre invisible'.

Miguel Frigenti ha mostrado su apoyo a Belén y ha puesto en valor su valentía y cargaba contra Jesulín, Juls y Campanario por "hablar y tirar la piedra sin decir absolutamente nada": "¿Qué digan en qué miente Belén? Porque al final no nos están diciendo absolutamente nada".

Ha sido entonces cuando Saúl Ortiz ha tomado la palabra para asegurar que Belén Esteban "volvió, mintió y triunfo". El colaborador se ha referido a la intervención de Belén en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta como un "show" y ha desvelado una inesperada información que podría cambiarlo todo:

"He tenido varias conversaciones con María José Campanario estos días. Quiero contar lo que yo sé. El show se ha acabado, Belén. Te aseguro que María José Campanario y Jesulín de Ubrique van a hablar".