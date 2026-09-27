"Mari Carmen, tengo un mensaje para ti", ha anunciado el presidente para después asegurar que se está trabajando en el decreto de vivienda

Última hora sobra la acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda: Pedro Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda "por humanidad"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el 'decreto Maricaren", y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

"Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", ha anunciado Sánchez.

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Pide que el decreto sea convalidado en el Congreso

El presidente del Gobierno ha pedido a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para que el decreto sea convalidado en el Congreso "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha subrayado.

Sánchez, que no ha hecho ninguna referencia a la acampada en la Puerta del Sol, ha realizado estas declaraciones en un mitin en Getafe (Madrid) junto al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

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La petición de Maricarmen

Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid, ha enviado este sábado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía desde hace 71 años.

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Lo ha hecho a través de un vídeo difundido por el Sindicato de Inquilinas, el segundo que publica desde su ingreso en el hospital por el cuadro de agotamiento severo que sufrió durante el desahucio que ha desatado una ola de protestas en toda España.