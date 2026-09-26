Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 13:06h.

La colaboradora de televisión regresa a la pantalla en su entrevista más esperada para aclarar todas sus polémicas

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Anoche, Belén Esteban regresaba por todo lo alto a la pequeña pantalla como protagonista del 'Scoop' de '¡De viernes!'. Una esperadísima entrevista con Santi Acosta en la que la colaboradora de televisión se abría en canal sobre su eterna guerra con Jesulín de Ubrique y desvelaba nuevos episodios jamás contados de su relación con el torero y la ausencia de este en la vida de su hija Andrea Janeiro.

Lo hacía con la total autorización de su hija, quien, a pesar de mantenerse en el anonimato, envió un comunicado al programa a través de su bufete de abogados en el que daba su apoyo y pleno consentimiento a su madre para "defender la verdad". Un permiso que, según desveló Belén, se lo ha concedido su hija Andrea Janeiro porque "está harta de escuchar mentiras".

Estos son los 10 grandes titulares que deja su paso por '¡De viernes!':

'La patrona' volvía a la televisión tras haberse visto inmersa este verano en una nueva polémica con Juls Janiro. Y es que, tras años de anonimato, la hija de Jesulín de Ubrique irrumpía con fuerza en el mundo del corazón con la intención de convertirse en toda una "superestrella". Durante sus intervenciones con la prensa, Juls lanzó algún que otro dardo a la madre de su hermana. Belén habló sobre este tema en su entrevista, aclarando cuál es la relación real entre Julia y Andrea y aclaro su polémico 'nepo baby'. ¿Era un dardo a Juls?

"Ella ha vivido una historia y mi hija ha vivido otra muy distinta".

"Es mentira lo que cuenta Julia, no tiene relación con su hermana. Me da pena que entre hermanas no se hablen".

"Me hace mucha gracia, es muy dicharachera y graciosa. Es la Kim Kardashian de Ubrique".

"No es un insulto decir 'nepo babie'. Julia está ahí por ser quien es, no lo critico. Se lo dirigí también a ella, pero no personalmente".

Belén señaló directamente a Jesulín de Ubrique, al que se refirió en todo momento como 'el hombre invisible', y desenmascaró su verdadero papel en la vida de su hija, llegando a desvelar, entre otras cosas, que se negó a pagar sus estudios en el extranjero y el calvario que Andrea vivió en Ambiciones, la finca del torero. También se sinceró como nunca sobre su ruptura con él, confesando que este le habría sido infiel en el bautizo de su hija en común. Así hablo sobre ello:

"A una le ayudas a comprarse un piso de 600.000 euros y con la otra te niegas a todo. Si un padre ayuda a una, tiene que ayudar a la otra".

"Andrea se sentía desplazada en Ambiciones. Unas navidades, a Julia le pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal".

"El día del bautizo de mi hija se estaba tirando a la decoradora".

"Cuando me dice que me tengo que ir, me vi con el chófer, una bañera de plástico y una niña de ocho meses en una estación. No tenía dinero".

Además, Belén habló, sin filtros, sobre el capítulo más duro de su vida: su adicción a las drogas. La colaboradora de televisión recordó este duro momento y la importante conversación que tuvo con su hija sobre este tema, años después. También ha revelado que durante todo el tiempo que estuvo enferma, Jesulín nunca se preocupó.