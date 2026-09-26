Fiesta 26 SEP 2026 - 20:09h.

Juan Luis Galiacho desvela, en exclusiva, que Daniel Sancho tiene la intención de cambiar de equipo jurídico y su abogada reacciona

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Este viernes, 25 de septiembre, el Tribunal Provincial de Samui, Tailandia, desestimó los recursos de Daniel Sancho, manteniendo la cadena perpetua para él por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Desde Colombia, José Ángel Leiras ha podido hablar, en exclusiva para 'Fiesta', con los padres del colombiano para conocer de primera mano su reacción a la ratificación de la condena.

La decisión por parte del Tribunal supone todo un varapalo judicial para el equipo de abogados de Sancho, que en marzo de 2025 solicitó una nueva vista o la repetición del juicio, al sostener que durante el procedimiento se produjeron vulneraciones de derechos y que la muerte de Arrieta fue accidental, en lugar de un asesinato con premeditación.

Carmen Balfagón, abogada de Sancho: "Vamos a presentar un nuevo recurso"

La jueza tailandesa ha rechazado el recurso y Sancho permanece encarcelado en la prisión de Surat Thani. Sin embargo, tal y como ha contado la abogada de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, en el plató de 'Fiesta, la defensa del español no dejará de batallar hasta el final para que el preso regrese a España. Para ello, según cuenta, el próximo paso será acudir al Tribunal Supremo de Tailandia y a la ONU.

"Estamos mal, se había hecho un esfuerzo y se pedían cosas muy sencillas, como la grabación de esa primera declaración que hizo Daniel. Tenían la obligación de grabarlas y eso el Tribunal lo pasa por alto y no nos contesta", ha dicho la abogada de Sancho sobre cómo han recibido la decisión de la jueza de Tailandia.

Daniel Sancho tiene intención de cambiar de abogados, según Galiacho

Durante la intervención de la abogada de Daniel Sancho, el periodista y colaborador Juan Luis Galiacho ha desvelado una exclusiva que afecta de manera directa a Carmen Balfagón: "Siento comunicarle que lo mismo no va a seguir en el caso. Lo mismo Daniel cambia el equipo jurídico. Está muy decepcionado y hundido. Se le había vendido una cosa que no se ha cumplido". "Hasta este momento él estaba de parte de su padre, del equipo que mantenía Rodolfo, porque le habían vendido que como mucho iba a ser un homicidio imprudente", añade.

Una decisión que, tal y como cuenta Galiacho, dependería totalmente de Daniel y que incluso no lo sabría ni su padre Rodolfo: "En estos momentos baraja la situación de que quiere cambiar porque quiere seguir luchando. Cree que se le han vendido muchos pajaritos y se le ha aislado totalmente".

Esta información ha pillado por sorpresa a Carmen Bafalgón, quien inmediatamente ha negado que fuese verdad. "Eso, a día de hoy, no es cierto, y si es cierto yo vendré y te diré tenías razón".

Los padres de Edwin Arrieta en 'Fiesta'

Más tarde, Leiras ha conectado en directo para contar en el programa de Emma García cómo ha sido su visita a los padres de Edwin Arrieta: "Me encuentro a una mujer, a Marciela, que no levanta cabeza. Es una mujer que está hundida. Esperaba encontrarme con una mujer aliviada con la resolución de ese recurso y me he quedado con mal cuerpo. No esperaba lo que me he encontrado", ha dicho el periodista antes de mostrar las imágenes de este momento.

Una grabación en la que la madre del colombiano se muestra totalmente compungida. "Hay que darle gracias a Dios. Siempre pidiendo a Dios que nos ayude. Ya está bueno, ya son casi cuatro años de muerto, todavía", le ha dicho Marcela al periodista, que al ser preguntada sobre cómo se han tomado la noticia de la desestimación de los recursos de Sancho ha respondido: "Hemos sufrido mucho". Por su parte, el padre de Edwin se mostraba más reacio ha responder: "Nosotros ya no queremos saber nada".