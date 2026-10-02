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Los viernes por la noche tienes una cita con Beatriz Archidona y Santi Acosta en '¡De viernes!', donde Telecinco reúne a algunos de los protagonistas más destacados de la actualidad para conocer sus historias, descubrir sus versiones y disfrutar de entrevistas que dejan grandes titulares.

Pero, si no puedes ver la televisión a las 23:00 horas, ya no tienes de qué preocuparte: En Mediaset Infinity encontrarás todos los momentazos de las entrevistas a los invitados, las mejores noticias, además de los programas completos. Así podrás revivir los contenidos más destacados de cualquier entrega de '¡De viernes!'.

Las entrevistas más esperadas, las confesiones de los invitados y sus historias más personales, además de exclusivas, reencuentros y grandes momentos que se viven en el plató cada viernes... En definitiva, todo lo que ocurra en el programa podrás volver a verlo cuando quieras ya sea desde tu ordenador, desde tu móvil o incluso la televisión a través de Mediaset Infinity.

Estás a tan solo un clic de poder refrescar las entrevistas vividas en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta... ¿A qué esperas? Disfruta de toda la cobertura de '¡De viernes!', en la plataforma de Mediaset Infinity