Carlos Otero 04 OCT 2026 - 11:00h.

Yola Berrocal también ha confesado un romance furtivo con Feliciano López en 2003

La vida laboral de Yola Berrocal: representante de artistas, política y desarrolladora de apps

Compartir







‘Supervivientes All Stars’ ha recuperado en su elenco de participantes a la gran Yola Berrocal. La estrella multimedia ha desarrollado gran parte de su vida mediática en realities y programas de corazón. Famosa desde hace más tres décadas, saltó a la fama en 1998 como novia del Padre Apeles. Repasamos otros romances e historias mediáticas de la actriz y cantante.

Su polémico romance con el Padre Apeles

El origen del Yolismo tiene fecha marcada en el calendario: El 20 de febrero de 1998. Fue la primera vez que su nombre tuvo entidad propia en la prensa rosa. Lo hacía en un “robado” en el que se enrollaba con el polémico Padre Apeles, un mediático sacerdote de la época. El asunto generó un gran escándalo.

PUEDE INTERESARTE La respuesta de Yola Berrocal cuando le preguntan por su supuesto affaire con Piqué

Apeles la demandó por hablar públicamente del tema. Muchos lo consideraron más un montaje mediático que una relación seria, aunque ella lo presentó como real en su momento. Sea como fuere, aquella historia le sirvió como trampolín y la convirtió en personaje público.

PUEDE INTERESARTE Sergio Ayala y Yola Berrocal, pillados juntos en actitud cariñosa

Yago Hermida, que luego sería finalista de 'GH'

Un año después de su salto al a fama, Yola presentó en sociedad a su nuevo novio: un modelo gallego llamado Yago. Según contaron, se conocieron en una discoteca y tuvieron un flechazo mutuo. Su historia de amor se prolongó varios años y llegó a haber petición de matrimonio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La relación se rompió por la distancia porque él se fue a trabajar a Milán y ella seguía en Madrid. Diez años después de su romance, él participó en la decimosegunda edición de GH y además de erigirse como villano oficial de la edición, llegó a ser finalista.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un affaire sin confirmar con Dinio García en 'Hotel Glam'

El primer reality de Yola Berrocal tuvo lugar en 2003. Se trató del emblemático ‘Hotel Glam’, un alojamiento de alto standing donde coincidió con otros famosos como Pocholo Martínez Bordiú o Aramis Fuster. Allí tuvo un acercamiento con Dinio García que fue destapado por Estíbaliz Sanz, que acusó a la artista de variedades de haber masturbado al cubano en un autobús durante una de las excursiones que realizaban. Mientras Dinio confirma la historia, Yola siempre lo ha negado de forma rotunda y enfática.

Feliciano López la conoció íntimamente

Yola Berrocal soltó el bombazo de su rollete con Feliciano López hace unos años. Según contó, en el año 2003 el raquetista y ella vivieron varias noches de pasión. Berrocal confesó que el tenista era "muy apasionado en la intimidad”. Yola contó que "fue en el hotel de 'Crónicas Marcianas'...Dejamos la habitación...".

Este encuentro no fue puntual y se estuvieron viendo a lo largo de varios meses. "Todos los días mandándome mensajes súper cariñoso y me decía "mi amor, mi amor...". Luego nos vimos en Madrid, más veces.

Se besó a Gerard Piqué cuando él empezaba con Shakira

Yola y Gerard Piqué coincidieron en una discoteca de Madrid en la fiesta de celebración de la Selección Española tras ganar el Mundial de Sudáfrica. Varias personas vieron cómo el defensa y la artista se dieron varios besos en público. Aquello ocurrió justo cuando Piqué empezaba a tontear con Shakira.

Sergio Ayala y Carlos Casaña, dupla de místeres

Yola Berrocal mantuvo dos romances muy efímeros con dos guapos oficiales. Primero estuvo con el míster Valencia Carlos Casaña, allá por 2012. Años más tarde se dejó querer por Sergio Ayala, concursante de GH VIP y ex de Ivonne Reyes.

Su historia fallida con Cristian Suescun

Nuestra heroína protagonizó una de las historias más turbulentas de ‘La Casa Fuerte’ junto a Cristian Suescun. Ella le confesó que le gustaba desde hacía tiempo y le escribió una carta de amor bastante romántica mientras que él, que tenía novia fuera del reality, oscilaba entre el rechazo público (llegó a llamarla “Gremlin”) y momentos de complicidad. La relación no prosperó más allá del programa y terminó mal, aunque años después Yola ha hablado de él con cierta distancia.