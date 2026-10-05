El matador de toros Alejandro Talavante evoluciona favorablemente de las heridas sufridas este domingo en la plaza de la Maestranza

Compartir







El matador de toros Alejandro Talavante evoluciona favorablemente de las heridas sufridas este domingo en la plaza de la Maestranza, aunque aún tendrá que seguir ingresado en el hospital al que fue trasladado después de ser intervenido en la enfermería del coso sevillano.

Según ha explicado su servicio de prensa, la evolución es positiva aunque el torero habría pasado esta primera noche de ingreso "con dolores y molestias". Desde su entorno han señalado que seguirá ingresado "a la espera de su valoración y evaluación médica".

PUEDE INTERESARTE Muere el torero Cayetano de Julia de forma repentina practicando deporte en un parque de Córdoba el día de su cumpleaños

El diestro extremeño resultó herido este domingo por el tercer toro de la tarde del festival que cerraba la temporada en la plaza de la Maestranza, organizado a beneficio de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo-Sevilla. Fue en el epílogo de una gran faena que culminó de una estocada de la que salió prendido por el ejemplar de El Freixo. Visiblemente maltrecho y sangrando por el muslo derecho paseó las dos orejas hasta la puerta de la enfermería, en la que ingresó por su propio pie para ser intervenido.

Las heridas que sufrió tras la cornada

El parte firmado por el doctor Mulet calificó el percance como "grave" al señalar que Talavante sufría "herida por asta de toro en tercio proximal de miembro inferior derecho con una trayectoria descendente de unos 10 centímetros, lesionando fascia y musculatura de vasto interno, y una segunda trayectoria de unos 4 centímetros hacia cara externa del muslo de unos 4-3 centímetros de trayectoria superficial".

Tras la intervención, el diestro de Badajoz fue derivado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde quedó ingresado. El torero, que aún no ha marcado ningún plazo de recuperación, está anunciado para el próximo domingo en la plaza de Zaragoza junto a José María Manzanares y Cristiano Torres y tenía previsto cerrar la temporada el día 17 de octubre en Arenas de San Pedro (Ávila) alternando con Sebastián Castella y Julio Méndez.