Redacción Uppers 07 OCT 2026 - 12:17h.

El exbeatle ha contado que fue la propia Taylor Swift quien le pidió que cantara 'I Want to Hold Your Hand', tema que llevaba más de seis décadas sin tocar

El desencuentro que ha tenido enfrentados a Paul McCartney y Phil Collins durante más de 20 años: “Le pedí disculpas”

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Paul McCartney llevaba más de seis décadas sin cantar en directo una de las canciones más reconocibles de The Beatles. Hasta que Taylor Swift consiguió que volviera a hacerlo, y además en el escenario de su propia boda. Hasta ahora se sabía que Macca había actuado durante la celebración del matrimonio de la autora de 'Folklore' y Travis Kelce, el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, pero faltaba la explicación del protagonista y este la acaba de dar en el programa de Jimmy Kimmel.

"¿Sabías que ibas a cantar cuando llegaste?", le preguntó el presentador. McCartney no tuvo que pensárselo. Sí, lo sabía. Es más, "ella me pidió que lo hiciera", explicó. Y no se trataba de una petición abierta para que escogiera cualquier canción de su repertorio. Swift quería escuchar específicamente 'I Want to Hold Your Hand', el clásico de los 'fab four' publicado en 1963 y que desató la 'beatlemania' en EEUU tras su histórica presentación en The Ed Sullivan Show.

La perfecta banda sonora nupcial

La elección no era nada casual. El tema, impregnado de la euforia intoxicante que caracterizaba la primera etapa del grupo, habla de ese momento de conexión directa entre dos personas con el que cualquiera puede identificarse y que puede servir de perfecta banda sonora nupcial. Estaba también el pequeño detalle histórico de que McCartney llevaba sin interpretar la canción en público desde 1964, cuando todavía la tocaba con The Beatles. Por extraño que parezca, tratándose de uno de los temas más míticos de la banda, nunca había formado parte de su repertorio habitual como solista.

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La anécdota no terminó con la elección del tema. Swift estaba sobre el escenario cuando McCartney comenzó a actuar, y el músico tuvo una idea bastante lógica para una boda, aunque contada por él adquiere un punto especialmente divertido. Le propuso que cantara con él y que dedicara la canción a su marido: "Le dije: ‘Deberías cantar conmigo. Deberías cantarle a... tu hombre". Durante unos segundos pareció no encontrar el nombre de Travis Kelce y terminó resolviéndolo entre risas con un "ya lo sé. Travis".

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Una relación basada en la admiración

Para quienes se pregunten qué hacía Paul McCartney en una boda de Taylor Swift, la explicación no parece estar únicamente en el carácter extraordinario de la lista de invitados. Los dos músicos mantienen desde hace años una relación de admiración mutua. En 2020 compartieron portada y protagonizaron una conversación para 'Rolling Stone' en la que hablaron, entre otras cosas, de la composición de canciones. McCartney también acudió en 2024 a uno de los conciertos de Swift durante The Eras Tour en Londres. Y este mismo año Swift estuvo entre el público de uno de los conciertos del autor de 'Yesterday' en Los Ángeles.

McCartney ha hablado públicamente del fenómeno Swift y ha establecido paralelismos entre la dimensión de la actual 'Swiftmanía' y la 'Beatlemanía' que acompañó al grupo en los años 60. Por eso lo sucedido en el Madison Square Garden tiene algo de simbólico. Una de las últimas grandes figuras de la generación que convirtió el pop en un fenómeno cultural interpretó para una de las artistas que han redefinido ese fenómeno en el siglo XXI una canción que habla, precisamente, de cogerse de la mano.