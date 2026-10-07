Lorena Romera 07 OCT 2026 - 13:33h.

La hija de Ortega Cano va a empezar un tratamiento para tratar de frenar el problema que sufre y que le preocupa desde hace tiempo

Gloria Camila reacciona a las palabras de Rosa Benito contra Belén Esteban

Compartir







Gloria Camila Ortega se ha sincerado sobre el problema dermatológico que sufre y que le tiene preocupada desde hace tiempo. Tras probar múltiples opciones en el pasado -sin obtener el resultado que esperaba-, la hija de Ortega Cano ha anunciado que finalmente ha tomado la decisión de iniciar un nuevo tratamiento para ponerle solución de inmediato.

PUEDE INTERESARTE Ortega Cano se pronuncia sobre el conflicto de Gloria Camila y Tamara, hermana de Michu

A través de unos stories publicados en su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha desvelado que la afección que sufre es la caída excesiva del cabello, un problema agravado por épocas de estrés y ansiedad. "Cuando estás más presionada o nerviosa, el cuerpo protege otras partes y el folículo capilar es lo que menos protege, por eso se cae más", ha explicado después de haber estado investigando sobre el tema.

La inluencer ha reflexionado también sobre sus hábitos: "sabéis que gesticulo mucho y suelo tocarme mucho el pelo, que eso también puede influir". Además, la joven de 30 años se hizo este verano un peinado repleto de trenzas, lo que también pudo afectar a la caída del cabello (al retirárselas, decidió ponerse extensiones). "He estado investigando, buscando productos, y voy a empezar el tratamiento", ha anunciado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tal y como ha contadoen estas publicaciones, la colaboradora va a probar un sérum anticaída viral que "estimula la microcirculación del cuero cabelludo, reduce las impurezas que obstruyen los folículos y refuerza la fibra capilar, aportando más cuerpo y volumen sin irritar". Gloria Camila se aplicará este producto dos veces al día (mañana y noche) mediante un masaje de un par de minutos, confiando en ver resultados tras haber probado previamente sin éxito la mesoterapia, mascarillas y hasta suplementación en pastillas.