Lorena Romera 17 AGO 2026 - 18:04h.

La hija de Ortega Cano responde a quienes la llaman "negra" con un look repleto de trenzas: "Me he esforzado en estar todavía más morena"

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Gloria Camila vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez, por su último cambio de look. La hija de José Ortega Cano ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen en la que luce una media melena repleta de trenzas y pequeños abalorios dorados, un estilo que no ha dejado indiferente a sus seguidores. Tanto es así, que ha generado un debate en redes. Especialmente por las explicaciones con las que ha acompañado esta nueva imagen.

Y es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' asegura que hace unas semanas recibió un comentario en el que alguien intentaba ofenderla llamándola "negra", por lo que ha decidido responder con ironía, reivindicando precisamente esos rasgos con los que pretendían atacarla.

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"Hace poco intentaron ofenderme llamándome negra y, como soy muy obediente, estas semanas me he esforzado en estar todavía más morena", comienza escribiendo junto al vídeo en el que muestra su transformación.

La influencer explica que, además de haber tomado el sol "24/7", sus rasgos de origen colombiano han contribuido al resultado. "El ser colombiana me ha dado unos rasgos latinos que agradezco profundamente porque estas trenzas no le quedan así de ideales a cualquiera", apunta. "Ahora ya podéis llamarme 'intento de negra', aunque viendo el resultado, lo de 'intento' empieza a sobrar", zanja.

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El cambio de look de Gloria Camila genera reacciones divididas

Como era de esperar, el nuevo look de Gloria Camila ha generado opiniones de todo tipo en la sección de comentarios de su publicación. Mientras algunos seguidores han aplaudido el resultado y han destacado lo favorecedora que está con las trenzas, otros han cuestionado tanto el peinado como la respuesta de la televisiva al comentario que recibió.

"Guapísima", "te pongas lo que te pongas, eres guapísima" o "te sientan genial", son algunos de los mensajes positivos que pueden leerse junto al post. Otros usuarios, en cambio, han mostrado una opinión muy diferente sobre las trenzas: "No le pegan nada", "no me gustan nada, más guapa sin las trenzas", "no te quedan bien" o "te cambian la cara por completo".

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"Yo, como negra que soy, mejor no digo lo que pienso"

Pero el debate más llamativo se ha producido alrededor de la utilización de la palabra "negra". Una seguidora le ha reprochado que se haya tomado el comentario como una ofensa: "Ni que negra fuese un insulto, tampoco tiene que molestarte eso... por cierto me encanta como te quedan las trenzas".

Otra usuaria también considera que precisamente con su reacción estaría dando importancia a ese tipo de comentarios: "Pues me parece una tontería, ¿por qué te vas a poner más morena porque te han llamado negra?". Otra internauta, que asegura ser negra, guardarse su opinión: "Yo, como negra que soy, mejor no digo lo que pienso".

Por el momento, Gloria Camila no se ha pronunciado sobre el debate generado a raíz de su cambio de look. Mientras algunos de sus seguidores han aplaudido su nueva imagen, destacando lo bien que le sientan las trenzas, otros han sido mucho más críticos con el resultado. Sea como sea, la influencer ha conseguido que su nuevo peinado no pase desapercibido.