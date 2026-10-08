Alberto Rosa 08 OCT 2026 - 17:15h.

La familia se movilizó para encontrar un donante compatible al 100% y finalmente ha sido su madre, que lo es al 50%

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Diego Puerto Caballero es un niño de cinco años de la localidad de Alcuéscar, en Cáceres. Su historia se hizo conocida en Extremadura por su lucha contra la leucemia. Diego llevaba en torno a un año y medio sometido a tratamiento cuando este verano sufrió una recaída que obligó a iniciar nuevos ciclos de quimioterapia.

Los médicos propusieron entonces la necesidad de un trasplante de médula ósea. Estudiaron la compatibilidad de su hermano, pero las pruebas descartaron la posibilidad. Tras meses buscando a un donante compatible al 100%, finalmente lo ha hecho la madre, María José Caballero, que lo es al 50%, en el Hospital La Paz de Madrid.

Un auténtico gesto de amor que ha devuelto la ilusión a una familia que lleva conviviendo con el miedo, la incertidumbre y las visitas constantes al hospital. Esa familia nunca ha dejado de confiar en la recuperación de Diego, que ahora afronta una nueva etapa en su enfermedad.

Meses buscando un donante con compatibilidad al 100%

La médula ósea es un tejido blanco y esponjoso, con numerosos vasos sanguíneos, que se encuentra en el interior de la mayoría de los huesos y donde se producen las células sanguíneas. El trasplante de médula permite aportar células madre sanas capaces de restablecer esa producción.

La enfermedad de Diego se inició hace unos dos años con un dolor de hombros y fiebre como primer síntoma. Tras varios tratamientos efectivos, la enfermedad había remitido y el pequeño entró en fase de mantenimiento. Fue este verano cuando todo se complicó y precisó del del trasplante.

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Numerosas personalidades como el entrenador de la Selección Nacional de fútbol Luis de la Fuente, el cocinero Toño Pérez, el exjugador de la NBA José Manuel Calderón o la presidenta de la comunidad, María Guardiola, enviaron mensajes de apoyo y animaron a donar médula ósea.

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La presidenta de la Junta de Extremadura ha celebrado en sus redes sociales la noticia. "Nos alegra muchísimo saber que Diego ha recibido el trasplante de médula que necesitaba. Una causa que nos ha unido, y en la que se han involucrado muchas personas. Todos queríamos que esta noticia llegase. Hoy lo celebramos. Un abrazo enorme. Seguimos a vuestro lado", ha escrito en su perfil de X.

Ahora, queda un proceso delicado por delante. La tía de Diego ha explicado a ‘Canal Extremadura’ que “continuamos con el proceso” y ha expresado su “confianza de que vaya todo bien y no haya complicaciones”.

Cómo donar médula ósea

Para donar médula ósea solo hay que seguir un proceso sencillo que consta de tres pasos. Primero se realiza un registro inicial mediante una donación de sangre. Después, se entra en un banco internacional en el que pueden solicitar la donación si es compatible con alguna persona en el mundo.

Por último, se lleva a cabo un proceso de extracción muy similar al de una donación de sangre. Los requisitos son tener entre 18 y 40 años, aunque se puede permanecer en el registro hasta los 60. Hay que estar sano y no padecer enfermedades graves o transmisibles e inscribirse de forma altruista, voluntaria y anónima. La Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO), confirmó la gran movilización que generó el caso de Diego.