El vídeo de la DJ española Beatriz Martínez, conocida como B.Jones, en el que pierde su pelo, impresiona.

"El cáncer me está quitando cosas… pero también me está enseñando quién soy de verdad. Y soy mucho más que pelo".

El vídeo de la DJ española Beatriz Martínez, conocida como B.Jones, en el que pierde su pelo impresiona, pero más su mensaje en redes sociales. "Nunca imaginé grabar un vídeo así. Pero aquí estoy. Con miedo. Con lágrimas. Con fuerza. El cáncer me está quitando cosas… pero también me está enseñando quién soy de verdad. Y soy mucho más que pelo", ha declarado la joven que sufre un cáncer linfático.

"Hola familia, probablemente estoy grabando el vídeo más difícil de vida, pero también el más inspirador. Como sabéis, me hice una biopsia y, aunque parecía que era un tumor benigno, resulta que tengo cáncer. Es un cáncer linfático que voy a superar cien por cien. Ahora, después de la biopsia y de la operación en el cuello, tengo que estar recuperándome y se me está curando bien. De momento, me siento fuerte", ha dicho en el vídeo en el que daba la dura noticia.

La DJ afronta con ganas la batalla contra esta enfermedad. "Aun así, yo esto lo cojo como un impulso en mi vida, como una lucha que me va a hacer más fuerte. Voy a seguir haciendo música. Voy a seguir luchando. Voy a seguir persiguiendo mi sueño".

"Y aunque ahora mismo quizá no pueda bailar mi música con vosotros, espero que la bailéis por mí… porque muy pronto volveremos a bailarla juntos", lanzó a sus fans.

"Quiero afrontar la enfermedad con la mejor actitud posible pero, para eso, os necesito. Al final, esto es parte de la vida. Ahora me ha tocado a mí pero hay mucha gente sufriendo por esto. Mi plan es seguir con la música y quiero que la bailéis y la disfrutéis hasta que yo pueda volver a la cabina"

La artista se ha convertido en una de las DJs españolas más reconocidas internacionalmente dentro del EDM y el house. B Jones fue la primera mujer española en pinchar en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales más importantes del mundo. Ha entrado en el Top 100 de la lista DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso a nivel global.