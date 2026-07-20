Subirse de nuevo al escenario de Tomorrowland ha sido para ella un hito importante en su recuperación

Las lágrimas de B Jones al perder su pelo: "El cáncer me está quitando cosas, pero también me está enseñando quién soy de verdad"

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Beatriz Martínez, más conocida como B Jones, ha vuelto a actuar en el Mainstage de Tomorrowland después de superar un cáncer. Estuvo siete meses hospitalizada y tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación, pero la artista española ha regresado al festival belga con una emotiva intro con un mensaje de esperanza y perseverancia. Para ella, esto ha supuesto un hito importante en su recuperación.

Desde que B Jones anunció su enfermedad, evitó fijar fechas para volver a actuar pero mantuvo una promesa intacta: volver al Mainstage de Tomorrowland. La artista española ha aparecido con la misma ilusión con la que empezó al inicio de su carrera. En esta ocasión, con algunas secuelas del tratamiento y su recuperación, su actuación ha sido más corta y la organización ha adaptado la cabina para que pueda actuar desde su silla de ruedas.

Su hermana gemela, "su gran pilar" durante estos meses

En un comunicado emitido antes del festival, B Jones ha asegurado que volver a este festival ha sido una de sus mayores fuentes de motivación durante sus siete meses de tratamiento, ayudándola a superar "cada estancia hospitalaria y cada día incierto".

"Si mi regreso puede dar a una sola persona esperanza o fuerza para seguir luchando, entonces compartir mi historia habrá significado mucho más de lo que jamás imaginé", ha resaltado. Durante su actuación, B Jones llevó a su hermana gemela Elena al escenario para interpretar su nuevo single, 'Resist', describiéndola como "su gran pilar en estos meses" durante su recuperación.

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La música, un refugio para B Jones

B Jones ha demostrado que siempre hay un motivo para seguir adelante. En su caso, la música ha sido su refugio mientras se recuperaba de la enfermedad. En los meses en los que estuvo hospitalizada, ella siguió componiendo y produciendo nuevas canciones.

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Su vuelta ha coincidido con la apertura de las votaciones del DJ Mag Top 100, un reconocimiento que para ella adquiere un significado especial si lo consigue. B Jones ha vuelto a los escenarios y ha demostrado que la música puede ser un gran aliado incluso en las peores batallas.