El cáncer colorrectal que padece Gustavo Oliva sigue aumentando en menores de 45 años y los médicos alertan sobre sus síntomas

La emotiva despedida de Gustavo Oliva, a sus 58 años: “Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve”

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A sus 58 años, Gustavo Oliva es todo un referente en el mundo del pádel español. Jugador, entrenador y fundador el programa Padel Academy Barcelona, este deportista lleva más de 25 años de su vida dedicados al pádel. Hace tan solo unas horas, Gustavo Oliva sorprendía en sus redes sociales al compartir una carta de despedida en la que anunciaba que padecía una enfermedad cuya evolución ya es irreversible.

En concreto, este icono del pádel español sufre un cáncer colorrectal metastásico. Con una larga y desgarradora carta de despedida, Gustavo Oliva anunciaba su despedida y reconocía haber sido un hombre afortunado gracias a estos 58 años de vida que ha podido disfrutar: "Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones. Irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto. Pero a lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz".

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Cada vez preocupa más su aparición en personas jóvenes

El cáncer colorrectal metastásico que padece Gustavo Oliva ya no es una enfermedad que pueda asociarse únicamente a edades avanzadas. Cada vez preocupa más su aparición en personas jóvenes, especialmente cuando el diagnóstico llega en fases avanzadas.

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial, con una estimación de más de 1.9 millones de casos nuevos diagnosticados en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta enfermedad es la segunda causa principal de muerte por cáncer globalmente, con más de 900,000 muertes al año.

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La incidencia de este tipo de cáncer sigue siendo alta en países desarrollados, aunque en las últimas décadas ha aumentado también en regiones en desarrollo, debido a cambios en los hábitos alimenticios y el estilo de vida.

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Los síntomas que no conviene pasar por alto

Según la experiencia clínica de Mary Green, coautora de varios estudios sobre el cáncer colorrectal y médica residente en Virginia Health Sciences, los pacientes más jóvenes con cáncer colorrectal metastásico tienden a presentar una enfermedad más avanzada al momento del diagnóstico, en comparación con los pacientes de mayor edad.

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Los pacientes jóvenes que, por lo demás, se sienten sanos, pueden restar importancia a los síntomas comunes e inespecíficos del cáncer colorrectal, y los médicos deben tener esto en cuenta, señala.

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"Mi principal recomendación va dirigida a los médicos de atención primaria y a los gastroenterólogos. Cuando un paciente presenta hinchazón inespecífica, dolor rectal, sangrado u otros síntomas gastrointestinales inusuales que no se esperarían en la vida cotidiana, esa persona debería considerar seriamente la posibilidad de realizarse una colonoscopia", resume la autora.

Hábitos de vida y otros síntomas

La sangre en las heces o los cambios del ritmo intestinal, con y sin dolor abdominal, durante un tiempo prolongado son dos señales de alarma de presencia del cáncer de colon.

En la mayoría de los casos, el cáncer colorrectal se desencadena a raíz de un pólipo, es decir, una lesión benigna que se maligniza, en gran medida por el estilo de vida (entre un 5 y 10 por ciento de los pólipos). Aunque las lesiones se generan principalmente en el colon, que sufre el 70 por ciento de los tumores, también pueden producirse en el recto.

Asimismo, entre los hábitos de vida saludable que pueden evitar que esos pólipos se conviertan en tumores malignos, los expertos aconsejan consumir una dieta variada y saludable, rica en frutas, verduras y fibras realizar ejercicio regularmente; mantener un peso equilibrado; abandonar el tabaco; y la ingesta moderada de alcohol.

Cuando Gustavo Oliva empezó a notar los primeros síntomas "ya tenia un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios"

En su carta de despedida, Gustavo Oliva, reconoce que ha sido privilegiado si se compara con otros períodos de la historia de la humanidad: "De los millones de años que existe la humanidad, hasta hace apenas 200 años la esperanza de vida no alcanzaba la mía, y el bienestar que tenemos hoy en el primer mundo no lo tenia ni el más rico de la época. Incluso hoy en día, muchísima población mundial del tercer mundo no tiene la esperanza de vida que he tenido yo".

Gustavo ha tenido palabras de agradecimiento de su entorno y su familia en este trance por el final de su enfermedad. "Solo puedo dar las gracias a mi entorno. Mi familia me quiere muchísimo, y me he intentado rodear de unas amistades de la cual me siento muy afortunado. He aprendido a tener relación con quien estas a gusto, te quiere, y te hace sentir tal cual como eres. Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias familia, muchísimas gracias amigos".

Y ha dado un paso más allá destacando la importancia de las revisiones médicas, algo que él, dado que se encontraba bien, no cuidó lo suficiente. Ni siquiera cuando notó los primeros síntomas. "Por si ayuda nunca a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones medicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al máximo en cada momento".

"Quizás por ello y exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención, y cuando empecé a notar los primeros síntomas, ya tenia un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo. Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos", finaliza Gustavo.