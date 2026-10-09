Celia Molina 09 OCT 2026 - 10:58h.

Gustavo Oliva, referente del pádel español, publicó una carta de despedido al anunciar que su cáncer de colon es irreversible

La emotiva despedida de Gustavo Oliva, a sus 58 años: “Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve”

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El pasado jueves 8 de octubre, el jugador de pádel Gustavo Oliva, que padece un cáncer de colon terminal, publicó una emotiva carta de despedida en sus redes sociales para comunicar que le queda poco tiempo de vida. Antes de marcharse, ha hecho varias reflexiones públicas, con el fin de instar a sus seguidores a disfrutar de sus amigos y su familia y a hacerse "las revisiones médicas" que él no se hizo a tiempo.

Él mismo ha confesado que le diagnosticaron "un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios" y, ahora que ya ha entrado en su fase terminal, está afrontando su última etapa con una sabiduría que ha sido aplaudida por sus fans.

"Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones. Irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto. Pero, a lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad q ni yo nunca me hubiera imaginado", dice al inicio de su carta, que acompañó de varias fotos con su mujer y sus hijas.

"Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve"

"Solo puedo dar las gracias a mi entorno. Mi familia me quiere muchísimo, y me he intentado rodear de unas amistades de la cual me siento muy afortunado. He aprendido a tener relación con quien estas a gusto, te quiere, y te hace sentir tal cual como eres. Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias familia, muchísimas gracias amigos", añadió.

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"El mejor papi que hubiera podido tener"

"Por si ayuda a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al máximo en cada momento. Quizás por ello y por exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención, y cuando empecé a notar los primeros síntomas, ya tenia un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios", concluye el deportista.

Sin embargo, dada la repercusión de su publicación, el jugador de pádel tuvo que añadir una aclaración posterior para comunicar que su mensaje no era una despedida inminente: "Perdonad a todos la confusión. La evolución de la enfermedad ya es irreversible y quería solo dar un par de consejos mientras lo podía hacer. Todavía estoy vivo, aquí en la Tierra. Siento haberme expresado mal", dijo Gustavo.

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Una de sus hijas, Nuria, respondió a su emotiva carta con un mensaje aún más emotivo: "El mejor papi que jamás hubiera podido tener, lo que siempre podría haber deseado, gracias infinitas por todo. La luz que eres y que siempre guiará a mi camino. Disfrutamos de los maravillosos días que nos quedan porque son lo que más vale en esta vida. Te quiero infinito para siempre", escribió en los comentarios del post, que ya cuenta con más de 67.000 reacciones.