Fiesta 10 OCT 2026 - 18:23h.

Así ha sido la boda de la presentadora de televisión con más de 150 invitados y Carlos Latre como maestro de ceremonias

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel ya se han dado el ‘sí, quiero’. Una ceremonia que se ha celebrado alrededor de las 3 de la tarde en Candelena, Ávila. Un lugar muy especial y mágico para la pareja, puesto que fue aquí donde la mujer de la presentadora catalana le pidió matrimonio. ‘Fiesta’ se traslada a las inmediaciones de la boda para conocer todos los detalles y habla con algunos de los invitados más conocidos, entre ellos, Jorge Javier Vázquez y Marta Torné. ¡No te lo pierdas!

Después de más de cuatro años de amor, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' y la empresaria neerlandesa han pasado por el altar. Un paso muy importante al que ambas llegaban por una razón muy clara: "El verdadero motivo por el que me caso es haber encontrado a la persona. Una vez encuentras a la persona, hay que ser valiente, porque casarse es ser valiente. Hay que apostar de verdad, ese compromiso. Es decir, el 'sí quiero' con la persona que tú crees que es la persona, y yo la he encontrado", declaró hace unas semanas Sandra Barneda.

Un acto de valentía y amor que la pareja ha celebrado este sábado 10 de octubre rodeadas de sus seres queridos. En la boda se han producido momentos de lo más emotivos, como la entrada de la pareja al altar del brazo de sus padres. Al ver a su mujer llegar junto a ella, Sandra Barneda no ha podido evitar emocionarse frente a los más de 150 invitados, quienes aseguran que la pareja ha dejado patente el amor que existe entre ellas.

Así ha sido la boda de la presentadora catalana

La música ha sido una de las grandes protagonistas de una boda que ha combinado tradiciones españolas y neerlandesas, país de origen de Pascalle. Además, el alcalde de Candeleda ha sido el encargado de casarlas, quien los instantes previos a la boda daba las siguientes declaraciones: "Estoy contento de poderlas casar. Tengo mucha alegría y muchas ganas de poder casarlas".

La jornada también ha contado con algunos detalles de lo más curiosos. Y es que se ha desarrollado principalmente en inglés. También ha estado presente Carlos Latre, que ha tenido un papel muy especial: "Ha oficializado la ceremonia y ha hecho algún guiñó de los personajes que imita", ha contado Iker Calleja antes de desvelar dos de los momentos más especiales: "Han leído dos amigas de Pascalle y la hermana de Sandra".

Nuestra periodista ha podido hablar con varios de los rostros más conocidos de la televisión que han acudido a la boda. "Sandra está feliz hace tiempo, está plena, lo tiene todo. Es una mujer estupenda y una mujer maravillosa", declaraba Bea Archidona. Además, Véronica Dulanto, Marta Torné y Jorge Javier Vázquez también se han parado a hablar para 'Fiesta'. ¡Dale al play al vídeo superior de esta noticia y no te pierdas sus palabras!

Los estilismos nupciales de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

En cuanto a los estilismo, Sandra Barneda ha apostado por un diseño de Alvarno, la firma de sus amigos Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, quienes han confeccionado un vestido hecho a medida, en el que destaca una larga capa y diferentes detalles que aportan gran personalidad al conjunto. A través de los complementos, la presentadora ha incluido varios guiños a su novia: un ramo de tulipanes blancos y unos zapatos azul marino estilo bailarina, como referencia al pasado profesional de su pareja como bailarina.

Por su parte, Pascalle ha lucido un vestido muy personal, inspirado en la estética de Studio 54, la mítica discoteca neoyorquina que marcó toda una época. Aunque ambas han lucido el color blanco, cada una ha mantenido su estilo personal.