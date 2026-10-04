Fiesta 04 OCT 2026 - 17:18h.

Cristina Porta y Alexia Rivas se han reencontrado tras haber sido enemigas públicas y ha sido tal la tensión que incluso Emma García se ha visto obligada a intervenir

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Cristina Porta se convertía hace algunas semanas en la nueva colaboradora de 'Fiesta' dejando atrás una exitosa carrera en los realities de distintos países latinoamericanos. La periodista, que también ha participado en realities de nuestro país, pasa así a formar parte del elenco de colaboradores de Emma García, un elenco en el que también está Alexia Rivas.

Ambas periodistas arrastran una enemistad histórica que se remonta a sus inicios en Mediaset, habiendo protagonizado tensos desencuentros en platós previos como en 'Ya son las ocho', donde sus cruces de reproches obligaban regularmente a intervenir a los presentadores.

Y es que lejos de haber limado asperezas durante los casi tres años que Porta ha estado trabajando fuera de España, su reencuentro como colaboradoras de los fines de semana ha reactivado una rivalidad marcada por los zascas sobre sus trayectorias tanto profesionales como personales.

Alexia y Cristina ven juntas un vídeo de sus grandes enfrentamientos

Tanto Alexia Rivas como Cristina Porta han visionado las imágenes que 'Fiesta' ha recopilado sobre su turbulenta relación, un vídeo que ha rescatado los grandes enfrentamientos que ambas han protagonizado.

Lejos de reconciliarse, las dos colaboradoras se han vuelto a enzarzar en una discusión en la que ha acabado participando hasta Ana María Aldón. La diseñadora se ha sentido aludida por un comentario de Cristina Porta sobre la edad y no ha dudado en intervenir en la conversación a favor de Alexia.

Emma García interviene "por la actitud de Cristina Porta"

La cosa iba aumentando de tono y la propia Emma García se veía obligada a intervenir por la actitud de Cristina Porta: "A mí me hablas bien, si ahora no estás cabreada no sé lo que va a pasar cuando vengas enfadada".

En opinión de la presentadora de 'Fiesta', la forma de hablar de Cristina Porta denotaba que la recién estrenada colaboradora no venía con la mejor de las actitudes: "No hace falta que vengas con esta actitud, no hace falta que te pongas tan altiva porque aquí nadie te está atacando".