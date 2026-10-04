La sorprendente reacción de Jesulín de Ubrique a la demoledora entrevista de Belén Esteban

Fiesta 04 OCT 2026 - 19:44h.

'Fiesta' ha mostrado las imágenes del diestro tan solo unas horas después de la entrevista de Belén Esteban en '¡De viernes!'

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La entrevista de Belén Esteban en '¡De viernes!' continúa dando mucho que hablar. Las palabras de 'la princesa del pueblo' siguen resonando en 'Ambiciones' y, pese a que durante estos últimos años tanto Jesús Janeiro como Campanario han mantenido un perfil bajo, lo cierto es que el matrimonio tiene una postura muy concreta sobre las declaraciones de la de Paracuellos.

'Fiesta' ha logrado en exclusiva conocer cuál ha sido la reacción de Jesús Janeiro a las palabras de la madre de su hija mayor, unas palabras con las que Belén no ha dudado en señalar al torero y que han sacado a la luz las supuestas malas artes del de Ubrique.

Según Belén Esteban, Jesús no solo no ha ejercido de padre con Andrea en los últimos años, si no que cuando la pequeña iba aún a 'Ambiciones' las cosas allí no eran precisamente idílicas: "Unas navidades, a Julia la pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal. Cuando su tita Mamen la vio con un chándal, cogió una tela y le hizo como un vestido. Mi hija ahí no lo pasaba bien. Cualquier padre y madre que venga tu hija y te cuente eso, es muy duro".

La reacción de Jesulín a la entrevista de Belén

Ahora, es Jesulín quien reacciona y lo hace tras emitir junto a su mujer, María José Campanario, un comunicado en el que advierte sobre posibles medidas legales. El torero, que suele acabar sus corridas de toros saliendo por puertas alejadas del foco mediático, en esta ocasión lo ha hecho "por la puerta grande". Así lo cuenta Iván Reboso: "Lo que ha hecho dice mucho, él quería que se le viera, quería que la prensa le preguntase, quería que le viéramos".