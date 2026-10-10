Fiesta 10 OCT 2026 - 17:27h.

Última hora sobre la detención de Rafael Amargo: un allanamiento, una pelea y un policía mordido

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Rafael Amargo y su pareja han sido detenidos por una pelea que se ha producido después de que un hombre irrumpiera en su casa. El programa 'Fiesta' se hace eco de esta última hora que afecta al bailaor y amplía la información que se ha dado hasta el momento, pues hay más detalles importantes sobre este altercado, como que el artista habría mordido a uno de los agentes de Policía que se personó en la vivienda.

Todos los datos de la detención de Rafael Amargo

En torno a las seis y media de la mañana, la Policía fue advertida por varios vecinos de Rafael Amargo tras escuchar golpes y gritos en el interior de la vivienda. Cuando las autoridades se han presentado en la casa se han encontrado con una escena dantesca: el bailaor y su pareja, Luciana, estaba agrediendo a un hombre que, supuestamente, habría entrado en su vivienda sin permiso, rompiendo el cristal de la puerta.

Cuando los policías han intervenido en esta pelea para separarles, uno de los agentes ha sufrido un mordisco en el brazo izquierdo por parte de Rafael Amargo. Los tres implicados han sido detenidos y al bailaor se le atribuyen dos presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, a su pareja Luciana un delito de lesiones y al asaltante un delito por allanamiento, amenazas y daño al patrimonio.

Juan Luis Galiacho asegura que sus fuentes le han advertido que la pelea ha sido "bastante violenta" y que se ha producido en el barrio madrileño de Carabanchel: "Lo que me cuentan las fuentes policiales es que se produce una entrada en la vivienda de Amargo por parte de una persona de treinta y ocho años, a la fuerza, rompiendo cristales, irrumpe de una manera violenta, y ahí es cuando se produce todo. Amargo, que está cansado del tema de la Policía, se pone nervioso y ahí es cuando le muerde el brazo". Se habría descartado el robo como motivo del asalto en la vivienda.

El entorno de Rafael Amargo se pronuncia sobre el motivo de la pelea

Después, el artista ha sido trasladado a la comisaría de Carabanchel, donde aún se encuentra detenido junto a su mujer y junto a este tercer hombre, que sería de origen magrebí y no se conocían anteriormente. Por su parte, el entorno del bailaor quiere aclarar que el motivo de la pelea, el cual aún se desconoce, no tiene nada que ver con las drogas ni con ajuste de cuentas: "Arrastra ciertas frustraciones con todo lo que ha vivido y ha pasado, siempre ha sido señalado. No quiere que se le vincule con el tema de ajuste de cuentas".