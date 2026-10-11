El artista de 21 años ha asegurado que muchos de sus seguidores le han pasado el vídeo y que ya ha denunciado la cuenta en TikTok

Adrián Martín se hizo famoso siendo aún un niño gracias a un vídeo casero que se hizo viral en el que interpretaba el tema 'Qué bonito'

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El cantante malagueño Adrián Martín Vega ha tenido que desmentir su muerte en un vídeo de TikTok. Ha explicado que una cuenta publicó que el artista había fallecido hace algunos días durante la madrugada. "Familia, que estoy vivo. Está circulando este vídeo que se está haciendo viral, algunos hacen lo que sea para ganar visualizaciones", ha resaltado.

"No hagáis caso de publicaciones que vengan de cuentas no oficiales, que os queda Adri para rato. ¿No me veis?", ha afirmado con buen humor. El artista de 21 años ha asegurado que muchos de sus seguidores le han pasado el vídeo y que ya ha denunciado la cuenta en TikTok: "Ayúdanos a limpiar las redes de estas 'personas' que hacen lo que sea por unos 'likes'".

El recorrido de Adrián Martín en la música

Adrián Martín se hizo famoso siendo aún un niño gracias a un vídeo casero que se hizo viral en el que interpretaba el tema 'Qué bonito' de Rosario Flores. Ese vídeo circuló por todo el país por su talento, pero también como una historia de superación de un joven que nació con hidrocefalia y una malformación congénita en las manos.

Después, dio su salto a la televisión donde participó en diferentes programas musicales y ha grabado varios discos, además de colaborar con artistas de la talla de Rosario, Niña Pastori, José Mercé o José Luis Perales. 'Lleno de vida', su disco de debut fue número uno en ventas y le valió una nominación a los Premios Grammy Latinos.