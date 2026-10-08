La cantante, que ya ha puesto fin a su gira 'LUX Tour', ha sido la última invitada a 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

La cantante Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 por su proyección global de la música española

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Rosalía ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas del panorama. La artista catalana ha visitado este pasado miércoles 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', el conocido programa de la NBC, pocos días después de poner el punto final a su multitudinaria gira 'LUX Tour' y apenas unas horas después de recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026.

Duranta visita, la cantante ha repasado algunos de los momentos más destacados de esta nueva etapa artística, pero también ha contado algunas anécdotas personales que no han tardado en viralizarse en las redes sociales. Entre otras, ha hablado por primera vez sobre su guardaespaldas, Víctor, y ha narrado cómo es su particular relación con él.

Su guardaespaldas

Víctor es el miembro de su equipo encargado de acompañarla y velar por su seguridad, pero además, se ha convertido involuntariamente en uno de los personajes clave de sus momentos de diversión durante la gira.

La cantante ha contado que, después de tantos meses viajando de una ciudad a otra con el mismo equipo, ha terminado desarrollando una especie de juego con él. "Suelo esconderme de él", ha confesado entre risas después de que Fallon, conocedor de la situación, le preguntara por su relación.

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Rosalía ha asegurado que, en ocasiones, intenta desaparecer de su campo de visión y que incluso llega a correr para conseguir despistarle. "A veces me escondo y corro. Es la chispa de la vida", ha indicado.

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Y es que, para la artista, no se trata de querer escapar realmente de su guardaespaldas, sino de una especie de juego que le permite romper con la "rutina" de los viajes, hoteles, aeropuertos, pruebas de sonido y conciertos.

Ante esta confesión, el presentador ha revelado que Víctor había preparado una prueba de su peculiar relación con Rosalía y había enviado al programa un vídeo grabado durante uno de sus desplazamientos.

El vídeo ha provocado las risas tanto de Fallon como de Rosalía, quien desconocía este detalle, así como un sinfín de memes en las redes sociales. Y es que la escena es de lo más llamativa porque refleja lo contrario de lo que cabría esperar de la relación entre una artista y su equipo de seguridad. Mientras el guardaespaldas tiene que estar pendiente de dónde se encuentra Rosalía, ella aprovecha cualquier ocasión para intentar desaparecer de su radar.

Las imágenes muestran a la cantante en un aeropuerto protagonizando una de esas huidas improvisadas. En lugar de caminar tranquilamente junto al resto de su equipo, Rosalía aparece alejándose mientras va subida a una maleta eléctrica que suele usarse también como paninete, una escena que evidencia hasta qué punto puede llegar su empeño por poner distancia y tener momentos de humor con su guardaespaldas.

Llegó a ser expulsada de una iglesia

Además, también ha contado en el programa la vez que quiso acudir a una misa góspel en Nueva York y acabó siendo rechazada en la puerta.

La iglesia en cuestión era la Abyssinian Baptist Church, situada en el barrio neoyorquino de Harlem, conocida por sus servicios religiosos acompañados de góspel. Rosalía había escuchado hablar de sus ceremonias dominicales y decidió que quería vivir la experiencia durante uno de sus días en Nueva York.

La intérprete de 'Magnolias' ha explicado a Jimmy Fallon que se preparó concienzudamente para acudir al templo y trató de vestirse de acuerdo con la ocasión. "Me levanté y me preparé, me duché, me maquillé, me perfumé, me eché todo tipo de cremas. Me puse guapa para Dios", ha contado, despertando las risas del público.

También escogió el estilismo que consideraba apropiado para acudir a la iglesia. "Me puse mis tacones de iglesia, pequeños, mis pantalones Capri, mi rebeca, mi colgante pequeño... Me preparé para decir: 'Aquí estoy para escuchar la palabra del Señor'. Me lo tomé muy en serio", ha narrado.

El problema llegó cuando la cantante alcanzó la iglesia. Según ha relatado, llegó temprano y se encontró con una fila de gente en el exterior, así que decidió esperar. "Hacía un frío que pela. Vi una cola enorme, pero pensé: 'Lo voy a hacer, claro que sí'". Rosalía consiguió llegar hasta la puerta del templo, donde se encontró con un hombre encargado de controlar el acceso. Y fue ahí cuando ocurrió algo totalmente inesperado para ella.

La compositora ha explicado que aquel hombre era "muy alto y guapo" y que, después de mirarla de arriba abajo, le dijo: "Señora, lo siento, pero no puede entrar hoy". "Me miraron con cara de: 'No estás en la lista'", ha comentado entre risas.

Pero la razón era mucho más sencilla, y es que la iglesia estaba llena. "Fui rechazada por la Iglesia, no sabía ni que eso fuera posible".

Tras ser preguntada por Fallon sobre qué hizo después de aquello, Rosalía ha aseverado: "Me fui a comprar zapatos nuevos. Dios me dijo no, pero mi outfit dijo sí", ha zanjado.

El fin de su 'Lux Tour'

La catalana acudió al programa después de haber terminado su 'LUX Tour', una gira que la ha llevado durante meses por escenarios de distintos países y que concluyó el pasado mes de septiembre en Miami. La gira pasó por 17 países y congregó a cerca de un millón de personas.

El universo religioso de LUX estuvo muy presente durante la conversación con Fallon. El cuarto álbum de estudio de Rosalía está atravesado por referencias religiosas y espirituales y su puesta en escena incorporó numerosos elementos relacionados con la iconografía cristiana, desde el confesionario hasta canciones como 'Mio Cristo Piange Diamanti', pasando por el uso de símbolos religiosos y una estética solemne.

Uno de los grandes protagonistas de la gira ha sido el confesionario, un espacio que Rosalía incorporó al espectáculo antes de interpretar 'La Perla'. Por él han pasado artistas, amigos, personalidades e invitados de distintas ciudades, que compartían ante el público historias relacionadas con sus relaciones sentimentales, exparejas o experiencias personales. Entre algunos rostros invitados han estado Aitana, Karol G, Chappell Roan, Lorde, Bad Gyal, Najwa Nimri o Ayo Edebiri.