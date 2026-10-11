Carlos Otero 11 OCT 2026 - 09:00h.

La vivienda se ofrece en las principales plataformas de alojamiento vacacional y tiene buenas reseñas

Luminosa, práctica y funcional: Beatriz Trapote abre las puertas de la cocina de su casa con Víctor Janeiro

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El matrimonio formado por Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, concursante de 'Supervivientes All Stars' ha sabido invertir muy bien los beneficios obtenidos a lo largo de sus respectivas carreras profesionales. La colaboradora televisiva y el hermano de Jesulín de Ubrique cuentan con un alojamiento rural en plena sierra de Grazalema. Concretamente en El Bosque (Cádiz), la población donde también residen los Janeiro Campanario. El destino está disponible en las principales plataformas de alquiler vacacional. Entramos en ‘Villa Viruta’, el nombre comercial de la propiedad.

Situada muy cerca de la emblemática finca ‘Ambiciones’, propiedad de Jesulín, Víctor y Beatriz ponen a disposición de los turistas que visitan la zona una magnífica casa de dos plantas, con chimenea y dos dormitorios. Según detallan en los anuncios publicados sobre el alojamiento, la vivienda dispone además de dos terrazas, un sofá cama de 1,35 metros para dos personas en el salón y una acogedora zona de salón-comedor.

Una vivienda con todas las comodidades por 160 euros la noche

‘Villa Viruta’ cuenta con dos cuartos de baño: un aseo con plato de ducha y sanitario, y un baño completo equipado con bañera, váter y bidé. La casa, que también ofrece acceso a una piscina comunitaria, se encuentra frente a la plaza de toros del municipio y dispone de un acceso cómodo para vehículos y caravanas.

La decoración está concebida para transmitir una agradable sensación de calidez. Diseñada con ladrillo visto y repisas de piedra, la vivienda apuesta por una paleta cromática dominada por tonos tierra, beige y visón. La cocina mantiene igualmente una estética rústica, mientras que los dormitorios combinan la calidez de la madera con elementos decorativos que favorecen el descanso.

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En lo que respecta al equipamiento, ‘Villa Viruta’ ofrece a sus huéspedes todo tipo de comodidades. Dispone de televisión, zona habilitada para teletrabajar, lavadora, plancha y barbacoa, entre otros servicios. Además, la casa se entrega completamente equipada con todo el menaje necesario y resulta especialmente cómoda para familias con bebés, ya que los Janeiro-Trapote ponen a disposición de los clientes cambiador, cuna, trona, calientabiberones y otros artículos infantiles.

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Buenos comentarios y reseñas positivas

Pasar un fin de semana de ensueño en la casa de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote también implica cumplir ciertos requisitos. El precio por noche parte de los 160 euros, aunque la estancia mínima es de dos noches para dos personas. Eso sí, a partir del cuarto huésped la pareja aplica una rebaja en la tarifa final.

Los comentarios de los visitantes sobre el trato recibido son tremendamente positivos y el alojamiento cuenta con la máxima valoración en las distintas plataformas donde se anuncia. “Su anfitriona, Beatriz, estuvo atenta en todo momento, muy pendiente de cada detalle, muy agradable en el trato y haciendo de nuestra estancia unos días maravillosos. Repetiremos seguro”, escribió una clienta llamada Patricia hace apenas unos días. “Beatriz es una persona encantadora. Está pendiente de ti las 24 horas del día para atender cualquier petición, pensando siempre en hacer agradable tu estancia. Una profesional al cien por cien. Si piensas visitar El Bosque, Villa Viruta es tu hospedaje ideal”, señalaba Catalina en una reseña publicada la pasada primavera.