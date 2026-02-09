Rocío Molina 09 FEB 2026 - 13:44h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se vuelca con los afectados de Grazalema y los pueblos de Cádiz tras las intensas borrascas

Beatriz Trapote está siendo testigo directo de los destrozos provocados por las intensísimas lluvias en Grazalema y otros pueblos de la Sierra de Cádiz. La exconcursante de 'Supervivientes' vive en la zona y allí tiene todo su ocio, amigos y familia, además de también tener alquilada su propiedad 'Villa Viruta' que se encuentra en el municipio de El Bosque (Cádiz). Consciente de que ha paseado por muchas de esas calles que ahora están inundadas y que hay muchos vecinos y conocidos afectados, la mujer de Víctor Janeiro está demostrando una gran implicación personal para buscar ayudas,

Agotada físicamente por haber estado largas jornadas hablando a cámaras y ayudando en directo y recorriendo a pie y en coche la zona, Beatriz Trapote ha mostrado la realidad que se vive en los pueblos afectados por las intentas borrascas. Y, lo que ha admitido es que después de ver todo lo que ha visto siente impotencia y su inquietud constantes es cómo poder ayudar que todo vuelva a la normalidad en esas zonas afectadas.

Además de reflexionar sobre la dureza del cambio climático y la orografía de la zona que no ayuda, la exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que siente "rabia e impotencia" por todo lo que está viendo y el sentir que es una situación ya límite. "El problema no es la lluvia es que la tierra no puede más y tal como están construidos estos pueblos de Ubrique, no cala y el agua sale".

La conexión que ella tiene con esa zona donde vive, tiene sus negocios y conoce a sus gente le hace estar triste y más después de visitar las áreas tan castigadas y por ello lo que pide es que se ayuda aportando material para limpiar las zonas o difundiendo el mensaje de lo que necesitan los vecinos afectados.

"Hoy como homenaje voy a compartir todos esos vídeos que tengo", ha dicho para mostrar a continuación la belleza y oferta turística de estos pueblos de la Sierra de Cádiz a través de sus historias de Instagram: de Grazalema a Ubrique, pasando por Arcos de la Frontera o Benaoján.

A pesar de que la situación que se está viviendo en la zona es muy dura, Beatriz Trapote ha querido arrojar algo de luz y de esperanza con lo que espera que va a pasar. La influencer lo ha visto en un sueño y lo ha convertido en su principal deseo.

"He soñado que estaba en primavera, que hacía muchísimo sol por las calles de Grazalema", asegurando que todo pasará y que muy pronto el buen tiempo será una realidad para todos los vecinos de la zona afectados.