Carlos Otero 11 OCT 2026 - 11:00h.

La concursante cartagenera vive con su padre, tiene una hermana y se desvive por sus dos hijas

Los trabajos de Chiqui Martínez más allá de la televisión: peluquera canina o vendedora de coches

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Almudena Martínez, para todos Chiqui, ha regresado a ‘Supervivientes’ como una de las grandes protagonistas de la tercera temporada ‘All Stars’ del formato. La cartagenera prometió que iba a dar momentazos en su 'come back' mediático y lo está cumpliendo. La emblemática participante de 'GH' ha estado unos años alejada de los focos por motivos personales en los que ha contado con el apoyo constante de su familia. Conocemos a algunos de sus miembros.

Elena, su hermana mayor

Chiqui tiene una hermana mayor a la que adora y que en alguna ocasión ha roto el anonimato para apoyar a la televisiva. Las dos están muy unidas desde siempre y Almudena siempre se ha deshecho en halagos y parabienes para su querida ‘sister’, que no nació con el problema hormonal de su mediática hermana. “Es carnicera profesional”, explicó Almudena en una entrevista concedida en 2012.

Su querido padre, un hombre discreto

Chiqui y Elena despidieron con enorme tristeza a su madre, Josefa, hace dos años. Desde entonces las dos hermanas se han esforzado en cuidar al padre de ambas. Tras la dura pérdida, Chiqui contó en varias entrevistas que vivía junto a su progenitor, que obtiene una paga como pensión. Siempre fue un hombre trabajador y discreto, pero no dudó en ponerse ante las cámaras para llevar al altar a su mediática hija cuando se casó en televisión hace casi quince años. “Mi hermana y mi padre son más serios y a mi madre y a mi nos gustaba el cachondeo y la fiesta”, declaró ella.

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Alma y Bella, las dos hijas de la concursante

La concursante de ‘Supervivientes: All Stars’ es madre por partida doble. Fruto de su matrimonio con Borja Navarro, Alma y Bella son dos niñas de diez y ocho años de edad por las que la televisiva se desvive. Muy preocupada por la intimidad de las pequeñas, Chiqui siempre se encarga de mantener su rostro oculto en las publicaciones que sube a redes sociales con las dos menores. Almudena siempre se refiere a ellas como “mis princesas” y según ella misma aclaró hace un tiempo crecen en perfecto estado de salud.

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Tuvo una hermana que no llegó a conocer

La familia de Chiqui ha padecido varios varapalos del destino. El primero de ellos tuvo lugar incluso antes de que nuestra protagonista llegase al mundo. Cuando se prestó al experimento psicológico ‘La Caja Deluxe’, Chiqui explicó que tuvo una hermana mayor que falleció cuando tenía tres años. Belén, que así se llamaba, nació con un problema cerebral que terminó de la peor de las maneras.