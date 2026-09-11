Carlos Otero 11 SEP 2026 - 09:00h.

La conocimos en GH 10 como trabajadora de un supermercado en Cartagena

Chiqui, de 'Gran Hermano', reaparece muy cambiada tras su desaparición mediática

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La simpática Almudena Martínez, conocida por todos como Chiqui, regresa a los medios por todo lo alto como concursante de ‘Supervivientes: All Stars’. Famosa por su paso por ‘GH 10’, ‘Supervivientes 2014’ y su trabajo como reportera en las tardes de Telecinco, la cartagenera tiene 42 años y es madre de dos niñas. En los últimos años ha estado alejada de los medios. Repasamos su trayectoria profesional más allá de la televisión.

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Era cajera en un supermercado antes de la fama

Antes de entrar en la casa de ‘Gran Hermano’, Chiqui se ganaba la vida trabajando en un supermercado de Cartagena. Según ella misma contaba en el vídeo de presentación del reality, era una trabajadora versátil de la superficie comercial. Por aquel entonces tenía 24 años y lo mismo ejercía de reponedora que de cajera. “Sé desempeñar todas las funciones y soy carnicera, pescadera y panadera”, contaba con su natural desparpajo.

Abrió un bar de copas que la endeudó

Tras dejar de lado su faceta mediática, Chiqui regresó a su tierra y allí abrió una discoteca. La aventura empresarial no salió como esperaba y, durante una entrevista, reveló que fue víctima de un engaño por parte del socio con el que había abierto el local: “El socio desapareció y me quedé yo sola con todo el marrón”, contó entre lágrimas. Según aseguró, aquel bache la dejó endeudada y tuvo que hacer frente, en solitario, a una deuda de 10.000 euros. “Fui muy ingenua”, lamentó.

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Se reinventó como peluquera canina

Muy apañada en lo laboral, Chiqui no se vino abajo y arrancó una nueva faceta profesional hace ahora una década. Estudió para dedicarse a la peluquería canina y abrió un negocio con este fin en su querida Región de Murcia. A pesar de toda la ilusión que puso en aquella iniciativa, tampoco resultó todo lo rentable que esperaba y terminó echando el cierre.

Vendedora de productos eróticos

La enésima reinvención profesional de Chiqui fue en el año 2023, en el mundo de los juguetes sexuales. “Vendo juguetes sexuales, productos eróticos, vibradores, consoladores, lubricantes…”, explicó. Se trataba de un trabajo que realizaba desde su domicilio, por lo que era consciente de que debía compaginarlo con otro empleo y, por aquel entonces, soñaba con abrir una lavandería industrial. “He realizado un curso de cuatro meses sobre tintorería, productos químicos, lavado, todo lo que se necesita saber para abrir ese tipo de negocios”, explicó a los medios de comunicación.

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Su último trabajo en un concesionario

En 2024 supimos que Chiqui encontró un nuevo desempeño profesional como comercial en el mundo automovilístico. Ilusionada con el inicio de esta nueva etapa laboral, Chiqui explicó que se trataba de un trabajo que le permitía conciliar su vida familiar y profesional.

Su truco para triunfar en el sector era sencillo: “ser yo misma, súper simpática”. Sus compañeros estaban muy contentos con ella y celebraron ante las cámaras que había conseguido colocar a un cliente un coche de alta gama valorado en 60.000 euros.