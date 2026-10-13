Lorena Romera 13 OCT 2026 - 14:50h.

La hija de Ortega Cano se refugia en Jesucristo tras llorar una complicada pérdida familiar

Gloria Camila habla del problema dermatológico que está sufriendo: "Voy a iniciar el tratamiento"

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Gloria Camila Ortega atraviesa uno de los episodios más devastadores de su vida tras enfrentarse a una desgarradora pérdida en su entorno más íntimo. Con el corazón roto y sumida en un mar de lágrimas, la hija de José Ortega Cano ha buscado consuelo y refugio en Jesucristo, acudiendo a un multitudinario evento de alabanza cristiana acompañada por su pareja, Álvaro García.

A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hecho partícipes a sus seguidores del difícil y doloroso trance que está atravesando, revelando el motivo de su profundo desconsuelo: el adiós a Ferbi, la perrita que ha sido su fiel e inseparable compañera desde que era una niña.

Acompañando sus palabras con un emotivo vídeo repleto de recuerdos imborrables y miradas de complicidad, la colaboradora de televisión ha confesado lo difícil que ha sido tener que tomar la decisión más complicada de su vida: sedar a su mascota para evitar su sufrimiento debido a su avanzada edad y su delicado estado de salud.

"Ayer tuve que tomar una de las decisiones más duras de mi vida, soltar a Ferbi para siempre, estaba mayor y muy malita. Ferbi ha sido mi compañera de vida desde pequeña, desde que vivíamos en la finca, hasta hoy. Vino para hacernos la vida más amena y mejor", ha explicado la joven, que ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan delicado: "Qué difícil es despedirse, pero sé que fue feliz y que era la mejor".

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Para intentar calmar el dolor y encontrar la paz que tanto necesita en este trance, su pareja quiso arroparla llevándola a un espacio muy especial, cargado de espiritualidad. Tras despedirse de su compañera de vida, Gloria Camila asistió a un concierto de música cristiana y alabanza evangélica.

Gloria Camila se refugia en Jesucristo

En las imágenes que la creadora de contenido ha compartido se aprecia un recinto abarrotado, volcado por completo en un ambiente de profunda devoción. Cientos de asistentes alzan las manos en señal de fe y oración colectiva, un santuario espiritual donde la música góspel y la adoración se han convertido en bálsamo para mitigar su duelo:

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"Después de despedirme de Ferbi, llorar, llorar y más llorar, fui a refugiarme con Jesucristo. Álvaro me llevó a esta maravilla y os juro que sentía pena, pero también paz", ha relatado Gloria Camila, reconociendo lo sanadora que resultó la experiencia. "Jesús te ama", escribe en estos stories.

Este durísimo golpe se suma a una etapa ya de por sí complicada. La colaboradora se ha abierto en canal con sus seguidores para confesar que está atravesando un año especialmente cruel y solitario, marcado por la pérdida y por batallas internas que ha tenido que librar en silencio:

"Este año he despedido a dos de mis perritos, a personas que fueron hogar en algún momento, y luchado cada día con dolor en silencio por cosas que no están en mis manos. La vida viene como viene", ha escrito, dejando entrever que ahora mismo lo deja todo en manos de su fe.