Lorena Romera 16 OCT 2026 - 12:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña todos los detalles del bautizo de su hija

Steisy va a bautizar a su hija a los dos años: "Desde que he sido madre me siento más cerca de Dios"

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Patricia Steisy y Pablo Pisa han vivido un día inolvidable. La pareja ha reunido a su familia y amigos más cercanos para celebrar por todo lo alto el bautizo de su hija. Un día de lo más emocionante en el que han contado con trajes a medida y una deliciosa propuesta gastronómica que hizo las delicias de los asistentes.

A través de su perfil de Instagram, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores los detalles de este día tan especial. La ceremonia reunió a sus seres queridos en un ambiente íntimo y acogedor, donde la gran protagonista fue, sin duda, la pequeña de la casa, de dos años y medio.

Estilismos de ensueño y hechos a medida

Para la ocasión, la familia confió en la alta costura con trajes confeccionados a medida por Darío Caraballo. La influencer lució radiante con un elegante diseño blanco compuesto por una falda de lentejuelas y una fluida capa superior con transparencias y mangas holgadas, logrando un aire angelical y sofisticado.

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Por su parte, la pequeña Athenea encandiló a todos con un delicado vestido artesanal blanco, aderezado con encajes clásicos y una corona de flores en el cabello. "A mi niña no podíamos parar de mirarla; el vestido de su bautizo es único y precioso", ha contado la granadina.

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Un banquete para "llenar la barriga de felicidad"

Tras el acto religioso, los invitados disfrutaron de un banquete donde el producto tradicional y la gastronomía a la brasa fueron las grandes estrellas. Lejos de menús recargados, la pareja apostó por una propuesta gastronómica repleta de sabor que triunfó entre los asistentes: surtido de chacinas a la parrilla como chorizo, morcilla y secreto, deliciosas croquetas caseras de rabo de toro y un arroz que causó sensación.

"¡El mejor catering que he visto en mi vida! Qué rico todo, por favor. Todo el mundo alucinó y no paraban de felicitarnos", ha confesado la televisiva al hablar de la comida.

Actuaciones en directo y la familia reunida

La celebración contó además con música en directo a cargo de Mireia Pazos, que amenizó la velada y emocionó a los invitados. Pero si hubo algo que marcó la jornada para Steisy y Pablo, fue la presencia y el cariño de su círculo más cercano: amigos de la Sierra, tíos, abuelos y, muy especialmente, los cuatro bisabuelos de Athenea.

"Hemos formado una familia preciosa. Nos queremos, nos cuidamos y nos amamos con toda el alma. Qué suerte tan grande tiene mi hija de poder disfrutar de sus cuatro bisabuelos, no tiene precio", ha contado Steisy en este post, dejando patente lo felices que han sido en su bautizo.