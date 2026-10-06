Natalia Sette 06 OCT 2026 - 12:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica abiertamente los motivos que la han llevado a querer celebrar el bautizo de su hija

Patricia Steisy denuncia el ataque de un perro a su hija y hace públicas las imágenes y las lesiones de la menor

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Steisy, que se ha comprado recientemente su segunda casa , ha cambiado de opinión y ha dejado a sus seguidores en shock. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido con sus seguidores su deseo de bautizar a su hija Athenea, de dos años y medio, y ha explicado abiertamente los motivos de este cambio radical de pensamiento.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, honesta siempre con sus seguidores, ha contado por qué quiere bautizar a su hija años después de lo habitual. En España esta celebración suele hacerse entre los primeros 6 meses de vida del bebé ya que el Código de Derecho Canónico pide que los niños sean bautizados lo antes posible.

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No es un secreto para nadie que tanto la influencer, como su pareja, Pablo Pisa han pasado por situaciones muy traumáticas en el último año. En septiembre de 2025, Pablo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su madre . A esto se le sumó también el fallecimiento de los dos bebés que esperaban a principios de septiembre de 2026.

Estas dos tragedias los han marcado enormemente y han influido en su relación con la religión. “La madre de Pablo era súper religiosa y yo desde que he sido madre me siento más cerca de Dios. Pablo desde que pasó lo que pasó lo tiene como una forma de acercarse a la madre”, ha explicado con total transparencia.

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Es por ello que han decidido bautizar a la niña y hacerlo además en una fecha muy significativa: “Yo elegí el día 10 de octubre y da la casualidad de que es el aniversario de cuando a ella le dio un infarto”. Para Steisy está casualidad hace que cobre todavía más sentido la decisión de bautizarla.

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Una vez decidido esto, la influencer se propuso hacer una gran fiesta y ha ido documentando todo el proceso a través de su Instagram. Steisy ha contratado a un saxofonista que “es una eminencia”, a una artista para dibujar láminas para los invitados, un rincón dulce personalizado, una banda musical e incluso un espectáculo de muñecos animados.

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Además, se está diseñando tanto su vestido como el de la niña a medida para el gran día. El bautizo se celebrará este mismo sábado y estarán invitados sus familiares y amigos más cercanos. La creadora de contenido compartirá todo con su comunidad una vez esté listo para que vean el resultado de tantos días de trabajo.