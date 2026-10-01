Julen Guerrero sufrió un infarto hace una semana: fue hospitalizado y se recupera en su domicilio

Julen Guerrero sufrió un infarto de miocardio la pasada semana

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Julen Guerrero sufrió un infarto de miocardio la pasada semana, pero se está recuperando con normalidad y ya se encuentra fuera de todo peligro, según ha adelantado el diario Marca. El que fuera centrocampista del Athletic y de la selección española, de 52 años, es actualmente manager general del CD Estepona en Segunda Federación y lleva trabajando en el club costasoleño más de nueve meses. De hecho, cogió al club en una situación casi desesperada y lo salvó con una gran gestión.

Guerrero nunca había tenido problemas de salud pero la semana pasada se sintió indispuesto y tras ser hospitalizado se confirmó que había sufrido un infarto.

La mujer del jugador falleció el pasado mes de abril

El exjugador Julen Guerrero ha vivido este año uno de los golpes más duros de su vida tras el fallecimiento de su esposa , Elsa Landabaso.

Elsa Landabaso y Julen Guerrero son padres de Karla, de 25 años de edad, y del futbolista Julen Jon Guerrero, de 22, quien ahora mismo milita en el filial del Getafe.

El matrimonio se casó hace 26 años en una pequeña iglesia de Derio. Una boda que se celebró en la más estricta intimidad, ni siquiera lo supieron sus compañeros del Athletic.

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Julen Guerrero fue uno de los jugadores más emblemáticos del conjunto rojiblanco y de la selección española en la década de los noventa.

Iker Casillas, otro de los jugadores leyenda del fútbol español, también sufrió un infarto el 1 de mayo de 2019 mientras entrenaba con el Oporto del que se recuperó satisfactoriamente.