Jason Priestley revela por qué se fue de ‘Sensación de vivir’ antes del final: “Pasaron cosas muy locas”

Redacción Uppers 19 OCT 2026 - 11:20h.

El actor que dio vida a Brandon Walsh ha contado que llegó a pedir al productor Aaron Spelling que terminara la serie cuando todavía era un éxito

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Jason Priestley fue uno de los rostros más reconocibles de 'Sensación de vivir', la mítica serie que marcó a toda una generación a principios de los años 90, por eso desconcertó tanto a los fans su salida de la serie a principios de la novena temporada, mucho antes de que llegara a su conclusión. Ahora el actor, que tiene 57 años, ha abierto la puerta a los recuerdos de su marcha en el podcast 90210MG, presentada por su antigua compañera de reparto Jennie Garth, con quien compartió durante años el universo de Beverly Hills y una de las historias de amor más recordadas de la ficción.

En la conversación, el actor que dio vida a Brandon Walsh durante ocho temporadas de la mítica ficción juvenil reconoce que estaba cansado de los giros argumentales cada vez más inverosímiles y que llegó a pedir al productor Aaron Spelling, fallecido en 2006, que terminara la serie cuando todavía conservaba su éxito. No podemos olvidar que la aquella ficción protagonizada por un grupo de jóvenes y sus relaciones sentimentales, rupturas y dramas fue todo un fenómeno social, hasta el punto de que Brandon y Brenda Walsh, Kelly Taylor, Dylan McKay, Donna Martin o Steve Sanders se convirtieron en ídolos juveniles.

Pero lo cierto es que la altura de aquella octava temporada la serie ya se había alejado mucho del tono que la había convertido en un boom internacional. Entre las tramas cada vez más disparatadas, Priestley recordó ante Garth las historias de personajes en coma y la aparición de unos hermanos gemelos inesperados. "Pasaron cosas muy locas (...) Empezó a sentirse como una telenovela”, subrayaba el actor para describir el rumbo excesivamente melodramático que había tomado 'Sensación de vivir', más propio de un serial diario que de la ficción que los espectadores conocían.

Una solución para el problema

Priestley tenía una idea para resolver el problema: cortar por lo sano. Si la serie seguía manteniendo buenos índices de audiencia y continuaba siendo un éxito, ¿por qué no preparar un final digno y despedirse en el mejor momento? "Aaron, acabemos con esto. Retirémonos en la cima", cuenta que le espetó al afamado productor, cuya respuesta fue contundente. "Me van a sacar de este plató en una bolsa de cadáveres", asegura Priestley que le dijo, dejando claro que no estaba dispuesto a poner fin a la producción bajo ningún concepto.

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Ante la negativa, el actor llegó a una conclusión. Si la ficción iba a continuar sin una fecha de cierre a la vista, él tendría que marcharse para buscar otras oportunidades profesionales y personales. La salida se produjo al comienzo de la novena temporada, en 1998. Su personaje, Brandon Walsh, abandonó Beverly Hills para aceptar un trabajo como periodista en Washington D. C., una evolución coherente con su trayectoria dentro de la ficción, donde ya había mostrado interés por el periodismo durante sus años de instituto y universidad.

Una decisión que habría tomado de otra manera

La decisión supuso un cambio importante para una producción que tenía en Brandon uno de sus principales puntos de referencia. Shannon Doherty, su hermana Brenda en la ficción, ya había dejado la serie en la cuarta temporada, por lo que la marcha de Priestley terminó de alejar la ficción de sus orígenes. La propia Jennie Garth reconoció durante el podcast que echó mucho de menos a su compañero y que su ausencia alteró profundamente el funcionamiento del equipo. De hecho, se frustraron los planes de boda que había para Brandon y Kelly.

Sin Brandon ni Brenda, la serie se convirtió en algo diferente, algo que no duró mucho más. 'Sensación de vivir' terminó el 17 de mayo de 2000, tras diez temporadas. "Si hubiera sabido que la serie iba a durar solo un año y medio más después de que me marchara, me habría quedado", ha admitido el actor, que sí que regresó para el episodio final. Ahora Priestley y gran parte del elenco original de la serie volverá a reunirse en tierras francesas, en la convención Back to Beverly Hills 902010 que se celebrará e mediados de noviembre de 2026 a las afueras de París. Lo más parecido a una reunión de viejos alumnos del West Beverly High School.