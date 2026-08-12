Celia Molina 12 AGO 2026 - 16:13h.

Cristiano Ronaldo, que acaba de casarse con Georgina Rodríguez, ha comentado la última publicación de Messi sobre su padre

La desgarradora carta de Leo Messi a su padre tras su muerte: "Sé que estabas sufriendo, pero te fuiste pronto, no sé cómo seguir"

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El padre del futbolista argentino Leo Messi, Jorge Messi, falleció la madrugada del pasado 8 de agosto a los 68 años en un hospital de la ciudad de Rosario (Argentina), tras varios meses de enfermedad. Su ausencia en los partidos de Argentina durante el Mundial y las lágrimas de su hijo al anotar en el primer partido del torneo, suscitaron los rumores de su mal estado de salud.

Jorge fue una figura fundamental en la carrera de Messi, con el que se trasladó a vivir a Barcelona en el año 2000 para que este pudiese jugar en su FC, donde se mantuvo hasta 2021. Ejerció como representante del actual futbolista del Inter Miami. Empresario y representante, estaba casado con Celia Cuccittini, con la que tuvo cuatro hijos: Leo, Rodrigo, Matías y María Sol.

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Ninguno de ellos se había pronunciado hasta el momento sobre tan doloroso fallecimiento, hasta que ha sido el propio Messi, a quien vimos llorar también tras la derrota de España en la final de su último Mundial, quien ha publicado una fotografía de su padre en su cuenta de Instagram, junto a una emotiva carta:

"Mucha fuerza, Leo"

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", dice Lionel en su carta, donde también ha hablado de la derrota del Mundial.

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“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", ha admitido el jugador.

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"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo", ha concluido Messi.

Estas palabras han generado millones de reacciones, entre las que destaca un mensaje: el de su gran rival futbolístico, Cristiano Ronaldo. El portugués, que acaba de casarse en secreto con Georgina Rodríguez, le ha dicho: "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza".