María Aguilar rompe a llorar al hablar del mayor cambio de su vida

Natalia Sette 02 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre con sus seguidores y rompe a llorar al hablar del mayor cambio al que se ha tenido que enfrentar

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La vida de María Aguilar no ha dejado de dar giros inesperados desde que saltó a la fama gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’ y su relación con David Vaquero . Ahora, cuatro años más tarde, la influencer ha roto a llorar al hablar del mayor cambio de su vida y ha publicado un emotivo video resumen de cómo lo ha vivido.

Tras sincerarse sobre el problema de ansiedad , la malagueña ha compartido con sus seguidores un video cargado de emociones donde se abre en canal para contar cómo ha vivido los últimos cuatro años. “En 2022 decidí dejar atrás mi vida, salir de mi zona de confort y empezar de 0 en una ciudad que no conocía”, comienza diciendo.

Mientras habla, se reproducen una serie de videos que enseñan cómo fueron esos momentos en la gran ciudad. La creadora de contenido admite que llegó con muchísimos miedos y sin ningún tipo de idea de lo que estaba por venir. “Han sido cuatro años de aprender, de crecer, de equivocarme, de cumplir sueños…”, continúa diciendo emocionada.

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María admite que no ha sido fácil, se ha sentido perdida, sola, ha sufrido por amor y ha llorado mucho pero nada de lo negativo opaca todo lo que ha conseguido al mudarse. La andaluza agradece a todas aquellas personas que han estado a su lado durante todos estos años. Ana Solma, Marieta, Claudia Martínez o Ana Luiza son algunas de las amigas que muestra en el video.

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Poco después de subirlo, María ha aparecido en sus ‘stories’ para hablar de forma más cercana con sus seguidores. “No me esperaba vivir todo lo que he vivido, tanto lo bueno como lo malo, porque también ha habido momentos muy malos”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

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Tiene claro que la decisión que tomó hace cuatro años ha sido la mejor de su vida y ha aprovechado su altavoz para lanzar un consejo a su comunidad: “Algo de lo nunca me voy a arrepentir es de haberme elegido a mí misma y luchar por lo que yo sentía que tenía que hacer. Si este video os puede ayudar, yo estoy contenta, en la vida hay que intentarlo siempre y luchar por vuestros sueños. Si os equivocáis no estaréis fracasando”.

Al pensar en su yo de esos años, María se derrumba por completo y comienza a llorar, pues jamás hubiera imaginado vivir todo lo que ha vivido y todas las oportunidades que ha tenido. “Estoy viviendo la vida con la que siempre soñé, muchas veces lo normalizo, sin darme cuenta que soy muy afortunada”, ha terminado diciendo.