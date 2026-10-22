Celia Molina 22 OCT 2026 - 11:59h.

La hermana de Vicky Martín Berrocal comunicó en septiembre que le estaban tratando un carcinoma que le salió en la frente

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El pasado 18 de septiembre, Rocío, hermana de Vicky Martín Berrocal, comunicó, a través de sus redes sociales, que padece cáncer de piel. La emprendedora quiso explicar a sus seguidores por qué, en las últimas semanas, había aparecido siempre en público con gorra o con sombrero, confesando que le habían detectado un carcinoma a raíz de una mancha que le ha salido en la parte superior de la frente:

"Muchos me habéis preguntado por qué últimamente siempre salgo con gorra y aquí está la explicación. Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo, me hicieron las pruebas que me tenían que hacer y era un carcinoma y había que quitarlo. No es el primero, porque ya me quitaron uno encima de la ceja y otro en la espalda así que no pasa nada, se quita y ya está", dijo en un vídeo de Instagram.

"Estoy tranquila"

"Es verdad que no han querido operarme, sino que me han puesto un tratamiento de seis semanas, con una crema que va comiendo todas las células cancerígenas y, cuando desaparezca la costra, tendré que volver a ir al médico para ver si el cáncer a desaparecido o no. Quería, simplemente, que lo supierais, y deciros que os reviséis si os sale una mancha o un lunar y protegeos siempre del sol, da igual que sea invierno o verano", concluyó la diseñadora.

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Un mes después, Rocío ha reaparecido en un evento de Vogue con la costra de la frente totalmente curada y ha declarado cómo se siente frente a los micrófonos de Europa Press: "Entreno todos los días, la alimentación la controlo todo lo que puedo, me cuido mucho la piel, me la limpio mucho y hago mis tratamientos en cabina. En las redes, parece que todas tenemos que ser perfectas y eso no es posible", ha dicho, recordando que su sobrina Alba ha sufrido mucho hate en las redes a cuenta de su peso.

Ya en 'Las Berrocal', Rocío confesó que, cuando era una adolescente, ella tuvo también muchos problemas de autoestima, llegando incluso a "odiarse a sí misma" y a no querer mirarse frente al espejo. "Yo, antes de los 18 años, lo pasé muy mal. Estuve en tratamiento y en terapia y es cierto que yo lo he pasado muy mal y he estado muchas veces en el hoyo, pero ahora estoy muy arriba y muy feliz", dijo también en su entrevista con la agencia.

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En cuanto a su estado de salud actual, aparte ya de haberse quitado el flequillo postizo con el que se tapaba prudencialmente la mancha, la empresaria concluyó que está "tranquila" y que, "en diciembre, ya lo sabrá todo" sobre su enfermedad.