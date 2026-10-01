Lorena Romera 01 OCT 2026 - 18:02h.

El colaborador ha recibido el resultado de su biopsia: padece un carcinoma y tendrá que ser operado

Pipi Estrada acude a urgencias y explica cómo es la lesión que tiene en la sien

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Pipi Estrada ha revelado que tiene un carcinoma. El periodista deportivo ha actualizado su estado de salud tras recibir el resultado de su biopsia, una prueba a la que decidió someterse por la evolución de una lesión en la piel, ubicada en la zona de la sien.

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El colaborador ya había manifestado su preocupación hace unos días en el programa 'Fiesta', donde explicó el temor que sentía ante la evolución de lo que parecía una anomalía dermatológica: "En los últimos días noto que esa herida se convierte en un cráter y me asusto, me doy cuenta de que no es normal. Estoy un poco acojonado".

Ahora, en unas declaraciones concedidas en exclusiva para los micrófonos de 'Europa Press', el tertuliano ha detallado cómo ha recibido la noticia y ha querido enviar un mensaje de calma sobre su pronóstico médico: "Ya conozco los resultados. Y ha salido un carcinoma. No me han alarmado mucho. Dicen que el carcinoma es el hijo pequeño del melanoma. Con lo cual, lo que hay que tener es cuidado con el sol".

Respecto al tratamiento y los siguientes pasos que debe seguir, Pipi Estrada ha confirmado que tedrá que someterse a una intervención quirúrgica para retirar la lesión: "El siguiente paso ahora es operar. Es una intervención quirúrgica que será de una hora más o menos. Limpiar y luego pasar alguna ITV".

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Sobre su estado de ánimo, el colaborador asegura encontrarse tranquilo: "Yo estoy bien, estoy tranquilo. Ccuando vas al doctor y te dicen 'te tengo que hacer una biopsia', te erizas, ¿no? Porque la palabra biopsia es una palabra que produce mucho respeto y cuando te dicen carcinoma suena también un poquito raro. Pero bueno, cuando luego ya te lo explican todo bien, pues la verdad es que te calmas".