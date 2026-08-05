Compañeros de profesión, de la televisión, la moda y las redes sociales han querido mostrar públicamente su apoyo a la empresaria

Georgina Rodríguez estalla tras los comentarios sobre su físico: "Lo hablé con Cristiano y le dije que me preocupa que me llamen gorda"

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En las últimas horas, Georgina Rodríguez ha recibido una auténtica oleada de cariño por parte de numerosos rostros conocidos después de publicar un emotivo mensaje en Instagram en el que respondía a las críticas sobre su físico.

La modelo y empresaria decidió romper su silencio este pasado martes, 4 de agosto, tras los comentarios que surgieron a raíz de unas fotografías de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo en Mallorca. Por ello, quiso lanzar una reflexión sobre la presión estética y los cánones de belleza.

Su publicación no tardó en hacerse viral. En apenas unas horas acumuló miles de 'me gusta' y comentarios, muchos de ellos firmados por compañeros de profesión, de la televisión, la moda y las redes sociales, que han querido mostrar públicamente su respaldo.

De Sara Carbonero a Vicky Martín Berrocal

Entre las primeras en reaccionar ha estado Sara Carbonero. La periodista quiso dejar constancia de su apoyo en la publicación de Georgina, sumándose a las numerosas voces que han aplaudido el mensaje de la influencer y defendido su alegato contra los juicios sobre el cuerpo de las mujeres. En su caso, solo comentó varios emojis con corazones.

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Otra de las famosas que ha mostrado su apoyo a la creadora de contenido ha sido Vicky Martín Berrocal. La empresaria conoce bien este tipo de situaciones, ya que en varias ocasiones ha señalado públicamente las críticas recibidas por su propio físico, convirtiéndose en una firme defensora de la aceptación corporal.

"Tú y los que te conocemos sabemos quién eres. No le dediques ni un segundo a nadie que no sea importante para ti. Que opinen… eso no podrás frenarlo, pero sabiendo tú quién eres no necesitas más. Ganas de verte", ha comentado.

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Chenoa también ha dado su opinión en el apartado de comentarios. La cantante ha respaldado las palabras de Georgina y se ha unido a quienes defendieron que ninguna mujer debería ser juzgada por los cambios naturales de su cuerpo. Su nombre aparece entre las personalidades que reaccionaron a la publicación durante las primeras horas.

Asimismo, destacan otros nombres como Antonela Roccuzzo, mujer de Leo Messi, Victoria Federica, Danna Paola o Jedet, entre otros.

El mensaje de Georgina Rodríguez

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", comenzaba la publicación.

En el post, Georgina también revelaba una conversación privada que mantuvo con Cristiano Ronaldo a raíz de la polémica, a quien le trasladó su preocupación por las críticas relacionadas con su aspecto físico, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de su actividad profesional está vinculada al mundo de la imagen.

"Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien. Y hablamos de muchas cosas más'", contaba.

La creadora de contenido señalaba que, tras aquella conversación, recordó cuáles son las prioridades. "A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa".

Finalmente, Georgina concluía su mensaje con una reflexión sobre lo que considera el "verdadero éxito" en la vida: "Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir".