Berto González 26 SEP 2026 - 12:00h.

Vicky Martín Berrocal abre las puertas de su nueva vivienda en Madrid de estilo minimalista, un espacio lleno de luz donde destacan su lujoso vestidor, su cocina de alta gama y detalles con gran significado personal como un traje de flamenca y el busto de su padre a tamaño real

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Vicky Martín Berrocal ha abierto de par en par las puertas de su refugio más personal en pleno corazón de la capital. La diseñadora de moda ha mostrado a través de sus redes sociales los rincones de la nueva vivienda a la que se trasladó hace menos de un año, dejando al descubierto una propiedad donde su reforma integral ha transformado por completo todos sus espacios. La vivienda cuenta con una decoración de lujo pensada al detalle en la que predominan muebles de diseño, acabados impecables y recuerdos familiares con un gran significado personal.

Desde una cocina súper funcional de líneas vanguardistas hasta estancias pensadas para el relax, el inmueble es el fiel reflejo del momento vital que atraviesa la diseñadora de moda.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, concretamete en el Paseo de la Habana, la nueva residencia de la diseñadora de moda destaca por una arquitectura interior de concepto abierto y una clara apuesta por el estilo minimalista cálido. Hace apenas unos meses que Vicky Martín Berrocal fijó su residencia en este espacio, tras un proceso de reforma y renovación orientado a crear una vivienda cómoda, elegante y sofisticada.

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La paleta cromática de toda la vivienda navega en torno a colores neutros, beige, crema, tierras y tostados, eliminando los colores intensos para dar todo el protagonismo a la textura de los materiales y a la iluminación de los diferentes ambientes.

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Los grandes ventanales con vistas a las zonas ajardinadas del exterior permiten la entrada de luz natural durante todo el día, conectando el interior con la vegetación exterior mediante cortinas de lino espeso que caen hasta el suelo. La madera en tonos claros, los microcementos lisos y las tapicerías en tejido bouclé dominan los acabados, aportando un matiz muy acogedor a una distribución limpia y puramente minimalista.

Del salón a los rincones más personales de Vicky Martín Berrocal

El salón principal se erige como el verdadero corazón de la casa, diseñado como un área de descanso envolvente en tonos puramente neutros. En él destacan varios sofás de estilo curvo con bordes redondeados y tapizado en blouclé en tono crudo, asentados sobre una alfombra de pelo mullido en color blanco roto.

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Frente a a este conjunto de sofá de dos, tres y cuatro plazas, se encuentra una imponente librería de obra fabricada en madera de roble que cuenta con retroiluminación cálida en cada uno de sus estantes, organizando libros, pequeños elementos decorativos, jarrones con flores frescas y el Premio Ondas que ganó con su podcast 'A solas con'.

Junto a la librería se ubica una zona de lectura presidida por una chaise longue ergonómica de líneas limpias en tono beige, perfecta para disfrutar de momentos de desconexión.

El comedor sigue la misma minimalista a través de una gran mesa circular de aspecto pétreo o microcemento claro. A su alrededor se disponen sillas de diseño semicircular tapizadas en tejido suave, mientras que sobre la superficie destaca una impresionante lámpara de techo escultórica, formada por múltiples piezas de cristal transparente que refractan la luz creando una atmósfera muy elegante y sofisticada.

Por su parte, la cocina destaca por su concepto técnico e integrado. Cuenta con una gran isla central revestida en piedra natural en tonos crema con vetas suaves, dotada de un fregadero encastrado y grifería negra de diseño moderno. Al fondo, un frente de armarios de suelo a techo en color beige que oculta todos los electrodomésticos detrás de paneles correderos, manteniendo la superficie visualmente limpia. Sobre la isla, floreros de barro y cerámica oscura aportan un contrapunto orgánico muy original ante la elegencia de los acabados de la estancia.

El vestidor de la diseñadora está concebido como si fuera una boutique de alta costura. Con estructuras de madera clara vistas, el espacio cuenta con percheros metálicos donde se cuelgan chaquetas, abrigos y prendas ordenadas minuciosamente por tonalidades. En las baldas superiores e inferiores se acomodan bolsas de viaje de firmas de lujo y complementos perfectamente organizados, reflejando su pasión por la moda.

Más allá de los espacios funcionales, la vivienda guarda piezas con un grsn significado personal. Entre ellas destaca un impresionante traje de flamenca en tono beige dorado sobre maniquí, con delicados bordados florales y una exuberante falda de volantes en la parte inferior, que rinde homenaje a su trayectoria profesional como diseñadora de moda flamenca.

Asimismo, en una de las estancias reposa un busto de bronce colocado sobre una peana de mármol negro con vetas blancas que representa a su padre, José Luis Martín Berrocal, un objeto único lleno de valor sentimental al que la diseñadora dedica un lugar de honor dentro de su espectacular nueva vivienda.