Candela Hornero Madrid, 07 SEP 2026 - 18:09h.

La princesa Leonor ha comenzado el Grado de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad pública Carlos III

Las fechas clave de la princesa Leonor en la universidad: exámenes, vacaciones y el día que pondrá fin a su primer curso

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Este lunes 7 de septiembre la princesa Leonor se ha estrenado como universitaria tras concluir con éxito su formación militar, después de tres años en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Entre alumnos expectantes y medios de comunicación, Leonor llegaba al campus de Getafe de la Universidad pública Carlos III de Madrid para afrontar una nueva etapa. Allí, la hija mayor de los reyes Felipe y Letizia, estudiará el Grado de Ciencias Políticas durante cuatro años.

Para que se sienta como en casa, la Universidad ha querido tener un gesto con la futura heredara del trono, creando "un menú con encanto real". Este ha estado disponible en la cafetería, que ha abierto de nuevo este curso sus puertas para los 3.000 alumnos que se reincorporaban.

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¿De qué consta el menú con encanto real?

El menú que han preparado en honor a la llegada de Leonor a la universidad consta de tres opciones de primeros platos y tres opciones de segundo. Así lo ha compartido la propia cafetería de la universidad en sus redes sociales.

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A la hora de elegir el primer plato se podía optar entre lentejas ecológicas con verduras, espinacas rehogadas o espaguetis a la marinera. En el caso de los segundos, se podía elegir entre magro a la jardinera, bacalao al horno o berenjena rellena de pisto. Además, había combinación vegana formada por las espinacas rehogadas y la berenjena rellena de pisto.

Se desconoce si Leonor ha llegado a probar estos platos, ya que, según Europa Press, minutos después de las 14.00 horas abandonaba el centro.

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Así ha sido el primer día de la princesa Leonor en la universidad

Leonor llegaba con un look que no ha pasado desapercibido y una gran sonrisa, mientras era fotografiada por medios de comunicación y alumnos asombrados. En las puertas del edificio Adolfo Posada de la Carlos III la han recibido el rector de la Universidad, la vicerrectora de estudiantes, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Después, ha asistido a sus primeras clases: Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencia Política. Las sesiones han durado una hora y media aproximadamente cada una, separadas por breves descansos de 14 minutos. En ellas, la futura reina de España ha tenido una primera toma de contacto con sus nuevos compañeros.

Además, durante los siguientes días conocerá a resto de profesores que le impartirán durante el primer cuatrimestre las asignaturas de Introducción a la Sociología, Competencias digitales para el uso de la información y Estrategias de Expresión.

La intención, según han comentado desde el Palacio de la Zarzuela, es que la Princesa de Asturias compagine las clases de la universidad con sus compromisos oficiales para intentar que no alteren el desarrollo de su actividad académica.