Lorena Romera 23 OCT 2026 - 14:32h.

La sobrina de Miguel Bosé anuncia su compromiso con Harry James tras nueve años de relación

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña el anillo con el que han sellado su futuro enlace

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Palito Dominguín ha dado la sorpresa al anunciar que se casa con su novio, Harry James. La pareja lleva nueve años de relación desde que cruzaran sus caminos en Inglaterra en el año 2017. Aquel encuentro se produjo poco tiempo después del fallecimiento de su hermana, Bimba Bosé, momento en el que él se convirtió en un pilar fundamental.

Para hacer público el anuncio, la hija de Lucía Dominguín, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido un entrañable carrusel de fotografías junto al mensaje "¡sorpresa!", acompañado del emoticono del anillo de compromiso. En la publicación, la pareja posa radiante en plena naturaleza mientras la artista luce orgullosa en su mano la delicada joya con la que han sellado su futuro enlace.

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El resto del álbum recoge varios momentos de complicidad a lo largo de su último viaje: desde un selfie posando felizmente en el santuario Fushimi Inari en Kioto o junto a un lago rodeado de vegetación, hasta divertidos planos de noche en la ciudad o dándolo todo, micrófono en mano, en un karaoke.

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Tras la feliz noticia, la sobrina de Miguel Bosé ha recibido infinitas muestras de cariño por parte de sus seguidores y de multitud de caras conocidas. Compañeras y amigas como Alejandra Rubio o Marta de Lola han reaccionado con emoción: "me muero, enhorabuena", escriben ambas, mientras que Patricia Montero los ha definido como un "parejón bonito y auténtico".