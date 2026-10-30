Noah Wyle, el hombre más sexy del mundo, sobre su madre: “No la descubrí profesionalmente hasta los 54 años”

El actor de 55 años reflexionó con Amy Poehler sobre la familia, las facetas ocultas de los padres y el paso del tiempo

Noah Wyle y su potente renacer más allá de los 50 que le ha valido un Emmy

Compartir







Noah Wyle atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 55 años, el actor estadounidense que conquistó al público como el doctor John Carter en 'Urgencias' y que ha regresado al universo hospitalario con' The Pitt' acaba de ser elegido por la revista 'People' el hombre más sexy del mundo en 2026, un título oficioso que ha recibido con una mezcla de incredulidad y sentido del humor.

La noticia coincidió con su participación en el podcast 'Good Hang with Amy Poehler'. Una conversación que dejó momentos divertidos, pero también reflexiones especialmente interesantes sobre la familia, el paso del tiempo y el descubrimiento de facetas de nuestros padres que, durante la infancia, permanecen fuera de nuestro alcance.

Una madre enfermera

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista tuvo como protagonista a la madre de Wyle, que trabajó durante diez años como enfermera de quirófano y posteriormente fue jefa de enfermería de traumatología en el hospital Kaiser de Hollywood. Él, sin embargo, solo conoció su faceta doméstica. Era la mujer que preparaba la cena, le llevaba a los entrenamientos y le ayudaba con los deberes.

Todo cambió después de que ella viera el episodio 12 de la primera temporada de 'The Pitt'. En él, el personaje interpretado por Wyle atraviesa un colapso emocional. La escena despertó en su madre recuerdos de su propia trayectoria profesional, incluidos algunos de los casos más duros que había vivido en el hospital.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ella empezó a contarle experiencias que nunca antes había compartido con él. Recordó, entre otras, a un hombre herido de bala al que había intentado salvar y a un niño al que tuvo que trasladar a la morgue. Eran vivencias que habían formado parte de su vida laboral, pero que nunca habían llegado a la mesa familiar.

La reacción del actor fue de auténtica sorpresa. "No conozco estas historias. Nunca había oído estas historias", le dijo, según recordó en el podcast. Y entonces comprendió hasta qué punto había contemplado a su madre desde la perspectiva de un hijo, sin conocer a la profesional que había sido durante tantos años.

"No descubrí quién era mi madre profesionalmente hasta los 54 años", confesó a Amy Poehler. Una reflexión con la que muchos se pueden identificar, ya que los hijos pueden tardar en reconocer que sus padres tienen una vida propia, una identidad profesional y unas experiencias que existen al margen de su papel dentro de la familia.

El actor reconoció que ahora sí está intentando darle el reconocimiento que merece: "Ahora sí estoy haciéndole justicia". Wyle lanzó entonces una reflexión sobre el envejecimiento femenino señalando que las mujeres de edad avanzada pueden llegar a sentirse invisibles, especialmente en determinados entornos profesionales.

Las arrugas también cuentan historias

En su caso, parece haber encontrado una relación bastante amable con el paso del tiempo. En los últimos meses ha hablado abiertamente de la madurez y de lo que significa llegar a esta etapa de la vida con una trayectoria profesional y personal a las espaldas.

"Siento que me he ganado cada cana y cada arruga, y cada una cuenta una historia. Y las historias suelen ser bastante buenas", afirmó el pasado mes de enero la recoger el premio al mejor actor de televisión en los galardones Movies for Grownups de AARP, la organización estadounidense dedicada a las personas mayores.

Wyle ha vivido varias etapas profesionales muy distintas y sabe lo que supone crecer ante las cámaras. Cuando comenzó a interpretar al doctor John Carter en 'Urgencias', en 1994, tenía apenas 22 años. La serie le convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión y le permitió experimentar un éxito extraordinario cuando todavía estaba empezando su vida adulta.

Más de tres décadas después, vuelve a ponerse la bata blanca, pero desde una perspectiva completamente diferente. En The Pitt interpreta al doctor Michael 'Robby' Robinavitch, un médico experimentado que debe gestionar las dificultades de un servicio de urgencias y las emociones de quienes trabajan a su alrededor.

La diferencia entre ambos personajes también refleja su propio recorrido. Ya no es el joven residente que aprende de sus superiores, sino un profesional maduro que carga con responsabilidades, recuerdos y heridas que no siempre resultan fáciles de gestionar. "No sabía que en esta parte de la vida me daría cuenta de cuánto había aprendido hasta ahora y podría utilizarlo", explicaba.

En su charla con Amy Pehler, el intérprete aseguraba que ha recorrido su propio camino hasta descubrir qué necesita realmente para sentirse satisfecho. Y hoy lo tiene bastante claro. "He llegado a un punto en el que eso se define realmente por un trabajo con sentido y una vida familiar con sentido", afirmó.