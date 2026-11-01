El pasado miércoles Valeria Ros había publicado un mensaje pidiendo ayuda para localizar a su amiga

Última hora del accidente de tren en Urda: el número de hospitalizados desciende a 31, 13 de ellos en la UCI

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La humorista Valeria Ros ha compartido un tuit en X donde ha confirmado la muerte de su amiga Mercedes Irazola, una de las 69 víctimas del accidente de tren en Urda, Toledo. Esta mañana nos han confirmado la peor de las noticias. Quería agradecer la difusión de la búsqueda. Teníamos la esperanza pero ya habían pasado demasiadas horas", ha dicho en su mensaje.

"Mer, vuela alto. Qué injusticia y qué preocupación me genera el vacío que dejas en familiares y círculo más cercano", ha terminado diciendo en su red social.

Valeria pidió ayuda para encontrarla el pasado miércoles

El pasado miércoles, Valeria Ros había publicado un mensaje pidiendo ayuda para localizar a su amiga: "Mi amiga Mercedes Irazola viajaba Madrid-Sevilla en el vagón 8. Sus familiares no logran localizarle. Por favor. A ver si entre todos podemos saber algo. Gracias".

La familia de Mercedes Irazola Bezares, riojana de 40 años confirmó a través del portavoz familiar, Jon Zabala, el fallecimiento de la viajera. Irazola se licenció en Derecho y en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), y actualmente era vicepresidenta de People & Culture y responsable de recursos humanos en la empresa internacional Toppan Digital Language.