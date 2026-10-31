Redacción Madrid Europa Press 31 OCT 2026 - 14:43h.

David Martínez, con vínculos familiares en Sevilla, ha sido identificado como una de las víctimas mortales del accidente

Confirman la muerte de la científica leonesa Tamara González, de 31 años, en el accidente de trenes de Urda en Toledo

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MadridEn el proceso de identificación de los 69 fallecidos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se ha confirmado ya la muerte del madrileño David Martínez Méndez, de 25 años, al que su familia buscaba.

Viajaba en uno de los trenes siniestrados. Concretamente, iba en el asiento 16A del coche 7 del AVE, al que se subió el miércoles 28 de octubre, día del suceso por el que todavía hay 15 personas hospitalizadas en la UCI.

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El chico, identificado este viernes 30 de octubre por la noche, tenía vínculos familiares en Sevilla, ciudad a la que pretendía llegar tras coger el convoy. Después de la fuerte colisión con el Iryo, sus seres queridos no supieron nada de él.

Al igual que otras familias y amigos de personas desaparecidas en el accidente, difundieron su imagen para que se le pudiera localizar cuanto antes, apelando a la colaboración ciudadana.

"El desenlace que nadie deseaba" para David Martínez

Tras recorrer "diferentes centros hospitalarios en busca de información" sobre David, por si había quedado ingresado en alguno de ellos, sus familiares no pudieron "confirmar su paradero".

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"Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar", decían con la fe puesta aún en ese proceso que se estaba llevando a cabo en los centros sanitarios.

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Lamentablemente, "la búsqueda ha concluido con el desenlace que nadie deseaba", como ha expresado Cristina Martínez en la red social X. Al final ha sido reconocido entre las víctimas mortales del siniestro.

En un último comunicado, sus seres queridos han agradecido todo el cariño y la ayuda prestada "en estos momentos tan difíciles". En redes sociales, quienes lo conocían le están dando el adiós. Era aficionado del Atlético de Madrid.