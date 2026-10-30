El accidente ferroviario de Urda ha dejado, por el momento, 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Urda

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UrdaA las 08:54 horas de este pasado miércoles 28 de octubre, la tragedia sacudía a la sociedad española tan solo diez meses después del trágico accidente de Adamuz. A esa hora, un AVE arrollaba a un tren Iryo en la línea Madrid-Sevilla dejando decenas de muertos. 48 horas después de esta catástrofe ferroviaria, la segunda en lo que va de año en España, los equipos de Emergencia siguen trabajando en la zona mientras retiran los amasijos de hierro y los vagones siniestrados.

Los agentes de Bomberos siguen buscando víctimas o restos entre los vagones. Sin embargo, según pasan las horas se va perdiendo toda esperanza. Mientras, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.

La tragedia ha dejado a las familias de, hasta ahora, estos 69 fallecidos completamente rotas. Entre las víctimas mortales se han registrado diferentes perfiles que viajaban en los trenes: desde el propio maquinista del AVE, otro conductor en prácticas, una exministra de Trabajo del Gobierno de España, jóvenes estudiantes, trabajadores que estaban de viaje de negocios o padres y madres de familia que se dirigían hasta Andalucía este miércoles y cuyas vidas se han visto truncadas por este fallo o error que ahora se investiga.

Las víctimas de este accidente ferroviario

Antonio Montero, inspector de Hacienda: el inspector de Hacienda y autor de referencia en materia tributaria, Antonio Montero Domínguez, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Su muerte ha conmocionado a sus compañeros de la editorial Lefevre, que le han hecho una dedicatoria. La muerte la ha confirmado en redes Francisco de la Torre, otro compañero de profesión. “Descanse en paz, Antonio Montero Domínguez, una víctima más de una nueva tragedia ferroviaria. Tuve la fortuna de coincidir con él en un grupo de trabajo, y en recibir clase de un inspector que sabía mucho. Mi más sentido pésame a su familia y allegados”, ha escrito De la Torre.

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José Manuel Chacón, agente de la Guardia Civil de 31 años: a través de un mensaje en la red social X, la Benemérita ha trasladado un "sentido pésame a familiares, amigos y compañeros de José Manuel, guardia civil fallecido hoy en el accidente de trenes en Urda, Toledo". El agente, que llevaba en servicio cinco años, pertenecía a la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.

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Antonio Acedo, el conductor del AVE fallecido en el accidente de Urda: según ha confirmado la formación política Izquierda Española, de la que era militante, Antonio Acedo, este maquinista de 36 años, es una de las víctimas mortales de esta auténtica tragedia. "Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo. Antonio era persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido. Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja huella. De esas a quienes no se está preparado para decir adiós. Nuestras condolencias a sus seres queridos. Siempre te recordaremos, descansa en paz", recoge en sus redes sociales la formación política. Este trabajador de Renfe que ha muerto nació en Móstoles, al sur de Madrid en el año 1990. Como él mismo explicaba en su página web, Antonio estaba muy ligado al mundo del ferrocarril ya que era hijo de un maquinista de tren y nieto de un eléctrico de Renfe.

Fátima Báñez, exminsitra de Trabajo: la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, falleció en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido por el tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza, como reveló Juanma Moreno. Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas. El nombre de la exdirigente figuraba en las personas que permanecían en paradero desconocido, hasta que esta jornada se ha confirmado su fallecimiento a través del Ministerio de Trabajo y de la Fundación CEOE.

Daniel Cabañas, el maquinista en prácticas que murió en el AVE accidentado: Daniel Cabañas C., vecino de Leganés y maquinista en prácticas de Renfe, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. El joven de 31 años viajaba en la cabina del AVE que colisionó contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Se encontraba en proceso de habilitación para conducir en esa línea. A su lado estaba Antonio Acedo, el maquinista titular del convoy. Cabañas llevaba años vinculado al sector ferroviario y había desarrollado su trayectoria profesional entre el mantenimiento de trenes y la conducción. Su perfil profesional recoge su formación como maquinista, su paso por distintas compañías y su incorporación a Renfe.

Adriana, la joven de Alicante que viajaba en el tren AVE del accidente de Urda: Adriana M. R., una joven alicantina de 25 años, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. Su fallecimiento ha sido confirmado este jueves por la tarde por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que se encontrara su cuerpo sin vida. La joven viajaba en el vagón 8 del AVE con destino a Sevilla que sufrió la colisión con el Iryo. Ingeniera industrial electrónica y voluntaria de la Fundación Entreculturas, Adriana figuraba entre las personas cuyo paradero se desconocía tras el siniestro. El alcalde de Alicante ha trasladado el pésame del Ayuntamiento a los familiares y amigos de la joven. "Acabamos de conocer la triste noticia de que han encontrado el cuerpo sin vida de la joven", ha escrito Barcala, quien ha lamentado que las esperanzas de encontrarla con vida no hayan podido cumplirse.

César Vicente Sanz, padre del actor César Vicente: el actor César Vicente ha confirmado en un desgarrador mensaje a través de las redes sociales que su padre, al que buscaba desde el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, está entre los fallecidos del siniestro ocurrido el miércoles, 28 de octubre, tras chocar el AVE 2080 de Renfe, en el que viajaba, con el Iryo 6076. Sin consuelo, el sevillano, conocido por sus papeles en películas como ‘Dolor y Gloria’, de Pedro Almodóvar o ‘Los Tigres’ entre otros, ha hecho público a través de Instagram un mensaje de homenaje y despedida, recordando a su progenitor como “el mejor padre del mundo”, agradeciéndole todo el cariño que siempre le dio.

Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado: Antonio Vázquez, hermano del matador de toros Curro Vázquez y apoderado del diestro sevillano Pablo Aguado, murió en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. La Fundación Toro de Lidia ha confirmado este jueves la muerte del taurino, que viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Tenía previsto acudir a la ganadería de Núñez del Cuvillo para revisar los toros de la próxima temporada. La noticia llega después de más de un día de angustia para sus familiares, que habían recorrido distintos hospitales en busca de información sobre su paradero. En las últimas horas del miércoles llegó a circular la información de que Antonio Vázquez había sido localizado con vida en el Hospital Universitario de Toledo, pero se trataba de un error. Su hijo, Fran Vázquez, y su hermano Curro habían confirmado que continuaba desaparecido y que no tenían noticias sobre su estado. Finalmente, se confirmaba la triste noticia.

María de los Ángeles M., propietaria de un hostal de Málaga: una vecina del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos ha fallecido en el accidente ferroviario. Así, en un comunicado, el Consistorio ha indicado que el municipio despide a María de los Ángeles M., propietaria de un hostal, "con enorme tristeza". El alcalde de Cuevas del municipio, José María Molina Ruz, ha trasladado su pésame, cariño y apoyo a la familia, amistades y seres queridos. El regidor ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que Ángeles M, "llevaba unos cinco o seis años" viviendo en Cuevas de San Marcos y que era madrileña. Asimismo, ha confirmado que, tras el accidente fue ingresada en el hospital, donde ha fallecido. "Su pérdida nos deja profundamente consternados y supone un duro golpe para toda nuestra comunidad", ha declarado Molina, al tiempo que también ha recordado que la vecina "formaba parte de la vida de nuestro municipio y su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir momentos con ella".

una vecina del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos ha fallecido en el accidente ferroviario. Así, en un comunicado, el Consistorio ha indicado que el municipio despide a María de los Ángeles M., propietaria de un hostal, "con enorme tristeza". El alcalde de Cuevas del municipio, José María Molina Ruz, ha trasladado su pésame, cariño y apoyo a la familia, amistades y seres queridos. El regidor ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que Ángeles M, "llevaba unos cinco o seis años" viviendo en Cuevas de San Marcos y que era madrileña. Asimismo, ha confirmado que, tras el accidente fue ingresada en el hospital, donde ha fallecido. "Su pérdida nos deja profundamente consternados y supone un duro golpe para toda nuestra comunidad", ha declarado Molina, al tiempo que también ha recordado que la vecina "formaba parte de la vida de nuestro municipio y su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir momentos con ella". Julieta Gallego, atleta de 24 años: el cuerpo de la saltadora de longitud Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español con 24 años, también ha sido encontrado sin vida, según la Federación. La atleta española Julieta Gallego, de 24 años y saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, es una de las víctimas mortales que dejó el accidente ferroviario ocurrido este martes en la localidad toledana de Urda. "La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la AD Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)", expresó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, en la que trasladó también su pésame y "todo" su "apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club". La joven atleta había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. "Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", informó su club.

Estos 10 nombres son parte de estos 69 personas que han perdido la vida en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo.